Neuer é expulso, Bayern perde para o Leverkusen e dá adeus à Copa da Alemanha

Pelo quarto ano seguido, o Bayern de Munique não conquistará a Copa da Alemanha. Com um gol de Nathan Tella, o time do técnico Vincent Kompany foi derrotado pelo Bayer Leverkusen por 1 a 0 nesta terça-feira, na Allianz Arena. O goleiro Manuel Neuer foi expulso ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Bayern de Munique foi eliminado pela quarta vez seguida na Copa da Alemanha antes das semifinais. O clube não conquista o torneio desde 2020. O Bayer Leverkusen, atual campeão, avançou na competição.

O próximo jogo do Bayern é neste sábado, quando recebe o Heidenheim às 11h30 (de Brasília), pelo Campeonato Alemão. Por sua vez, o Leverkusen joga no mesmo dia e horário contra o St. Pauli, também pela Bundesliga.

O jogo

Aos 16 minutos, o Bayern de Munique perdeu o goleiro Manuel Neuer. O ala Frimpong recebeu em profundidade e ganhou na corrida de Laimer e Upamecano, ficando cara a cara com Neuer. O goleiro não hesitou, fez a falta no holandês e recebeu o cartão vermelho. Foi a primeira expulsão da carreira do jogador.

O Leverkusen abriu o placar aos 23 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Grimaldo, Nathan Tella cabeceou livre e marcou para a equipe de Xabi Alonso.

Veja outros resultados da Copa da Alemanha nesta terça-feira:

Arminia Bielefeld 3 x 1 Freiburg



Regensburg 0 x 3 Stuttgart



Werder Bremen 1 x 0 Darmstadt