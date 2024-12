Mercado: Fla quer substituto de Gabigol, e botafoguenses na mira de europeu

O mercado da bola voltou a ter movimentações relevantes nesta terça-feira (3), com a busca de substituto para Gabigol pelo Flamengo e o interesse da Inter de Milão em vários brasileiros, entre eles Thiago Almada e Luiz Henrique, do Botafogo. O UOL preparou um resumo dos principais destaques do dia.

Veja os destaques

Flamengo quer substituto para Gabigol. Segundo Rodrigo Mattos, colunista do UOL, o Flamengo já iniciou a busca por um substituto para Gabigol. Atualmente, a posição de centroavante é a única considerada deficitária no elenco rubro-negro. Além disso, o clube prevê o gasto de 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) em contratações para toda a temporada de 2025.

Gabriel Jesus fora do Arsenal? O atacante brasileiro tem contrato até junho de 2027, mas o clube inglês está disposto a negociá-lo muito em breve. Segundo Bruno Andrade, colunista do UOL, o jogador de 27 anos caminha para ser um dos nomes brasileiros que vai atrair maior atenção no mercado de inverno da Europa, uma vez que atravessa período "turbulento" nos bastidores do clube inglês.

São Paulo mira camisa 10. As buscas do Tricolor para atender o pedido de Zubeldía ainda estão em estágio inicial e a principal dificuldade é buscar um atleta tão raro no mercado com tão pouco recurso. Dessa forma, o time busca negociações com atletas em fim de contrato ou até trocas de jogadores.

Inter de Milão de olho em Almada, Luiz Henrique, Pablo Maia... De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, da Itália, a Inter de Milão tem nomes como Almada e Luiz Henrique, do Botafogo, na mira. A lista de jogadores da América do Sul que o clube italiano vem observando ainda conta com Pablo Maia, do São Paulo, Lorran, do Flamengo, e Vitor Reis, do Palmeiras.

Vasco segue com planejamento para 2025 e libera três. Nesta terça-feira (3), o clube carioca decidiu liberar três jogadores do elenco principal: Galdames, Rojas e Rossi. O trio tinha contrato até o final de 2024 e não havia perspectiva de aproveitamento para o próximo ano.

Soteldo vive indefinição no Grêmio, e Santos monitora. Yeferson Soteldo não tem permanência garantida no Grêmio. O jogador está emprestado pelo Santos até o fim deste ano, mas o clube gaúcho não mostrou interesse em seguir contando com o atacante.

Arthur livre no mercado. Fora dos planos da Juventus, o volante tem como prioridade uma transferência (em definitivo ou por empréstimo) para outro clube europeu. Mesmo assim, o nome do brasileiro vem sendo bastante comentado nos bastidores do mercado da bola brasileiro.

Barca no Manchester City? Segundo o site The Athletic, a diretoria do time inglês está disposta a reformular o elenco para a próxima temporada, e nomes como o goleiro Ederson, o lateal Kyle Walker, o meia Kevin de Bruyne e o atacante Jack Grealish podem estar de saída.