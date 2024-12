Matheuzinho celebra 50 jogos pelo Corinthians e projeta reta final do Brasileiro

Contratado do Flamengo pelo Corinthians no início do ano, o lateral-direito Matheuzinho rapidamente ganhou espaço na equipe titular e atingiu a marca de 50 jogos pelo Timão na última partida, contra o Criciúma. Ele celebrou a conquista e ainda admitiu que não esperava completar este número logo em seu primeiro ano no clube.

"Primeiro que não imaginava que no meu primeiro ano aqui ia completar 50 jogos, mesmo com o Paulista já rolando. Sei que é algo que para muita gente pode não ser nada, mas é muito especial para mim, porque eu quis estar aqui, foi um sonho. Então completar 50 jogos com essa camisa no primeiro ano é maravilhoso, mais um sonho realizado", disse à Corinthians TV.

5??0?? vezes Coringão! Matheuzinho celebra a conquista de 5??0?? jogos pelo Coringão e conta tudo sobre essa jornada com o manto alvinegro! ?? O vídeo completo está disponível na Corinthians TV ?? https://t.co/f5dyqJGkOi#VaiCorinthians pic.twitter.com/hUd3WIQBRh ? Corinthians (@Corinthians) December 3, 2024

O Corinthians conseguiu uma grande remontada no Campeonato Brasileiro e deixou de ser candidato ao rebaixamento para ser candidato a uma uma vaga para a Copa Libertadores de 2025. Matheuzinho comentou a importância dos últimos dois compromissos do Timão no ano, contra Bahia e Grêmio, e se mostrou confiante para conquistar a classificação para a competição continental.

"Para muitos esses dois jogos podem não valer nada, mas para nós vale a temporada toda. Tivemos momentos lá embaixo e agora estamos lá em cima. Nosso foco, depois que "viramos a chavinha", a gente entendeu que nosso time tinha condições de chegar na Libertadores, então estamos muito perto. Estes últimos dois jogos são para a gente deixar a vida dentro de campo, para que ano que vem a gente possa disputar a elite do campeonato aqui da América. Estou muito empolgado e espero que a gente possa alcançar", falou.

Matheuzinho ainda completou projetando a partida contra o Bahia: "É jogo de vida ou morte, queremos alcançar o objetivo. Jogando em casa, com a Fiel, tenho certeza que vai ser uma festa linda da parte deles e uma festa linda nossa também, dentro de campo".

Corinthians e Bahia se enfrentam na Neo Química Arena nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas equipes possuem 50 pontos conquistados na competição, mas o Tricolor de Aço leva vantagem no número de vitória e ocupa o sétimo lugar. O Timão vem na sequência, em oitavo.