Marcos Leonardo marca, e Al-Hilal vence pela Liga dos Campeões Asiática

O Al-Hilal venceu o Al-Gharafa por 3 a 0, pela sexta rodada da Champions League Asiática, nesta terça-feira, na Kingdom Arena. Os gols da vitória foram marcados por Marcos Leonardo, Mitrovic e Milinkovic-Savic .

Com o resultado, os sauditas sobem para a liderança do Grupo A, com 16 pontos. Já o Al-Gharafa está na 10ª posição, com quatro pontos ganhos.

O Al-Hilal retorna aos gramados neste sábado, contra o Al-Raed, pela 13ª rodada do Campeonato Saudita. A bola rola às 14h (de Brasília), na Kingdom Arena. Por sua vez, o Al-Gharafa encara o Al-Shahaniya, pela liga nacional do Catar, no Suheim Bin Hamad Stadium, às 11h30 de domingo.

O Jogo

A equipe saudita abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Al-Sharani recebeu pela direita e cruzou na pequena área para Marcos Leonardo, que pegou de primeira e chutou para o fundo do gol.

Já aos 37 da etapa complementar, Al Dawsari roubou a bola no campo de ataque e tocou para Mitrovic. O camisa 9 girou sobre a marcação e bateu no canto direito do goleiro.

Três minutos depois, o Al-Hilal fez o seu terceiro gol com Milinkovic-Savic. Após cobrança de escanteio, o sérvio subiu e cabeceou rente à trave direita, completando a vitória saudita.