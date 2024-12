Luxemburgo relembra entrever com Rueda no Santos e diz: "Não daria certo com ele"

O nome de Vanderlei Luxemburgo esteve em pauta no Santos em algumas oportunidades nos últimos anos. Em meados de 2022, o treinador chegou a se reunir com Andres Rueda, então presidente do clube. A notícia, porém, vazou e isso gerou um entrever entre os dois.

Luxemburgo não gostou de ter sido acusado de espalhar a informação e acabou desistindo de assinar o contrato.

"O Rueda cometeu um grande erro comigo. Eu estava sem clube. Nós nos reunimos e depois vazou a notícia e colocou a culpa no Olivério Jr (assessor). Foi ele que vazou. Ele foi em uma reunião do conselho e falou que tinha conversado comigo. Quem vazou foi ele. Por isso ele me perdeu", disse.

"Eu não vou estar com um cara que diz que não pode confiar em mim por vazar notícias. Só estava eu e ele. Eu não vazei. Depois ele disse que foi ele, mas aí já passou o tempo. Por isso não vim. Talvez tenha sido bom, não daria certo com ele, não", completou.

Na época, o Santos havia acabado de demitir o Lisca, que disputou apenas oito partidas. Sem Luxemburgo, Rueda decidiu manter o interino Orlando Ribeiro até o final da temporada.

O mandato de Rueda no Peixe ficou marcado pela grande troca de técnicos. Em três anos, foram oito comandantes diferentes. O primeiro contratado foi Ariel Holan. Na sequência, passaram pelo clube Fernando Diniz, Fábio Carille, Fabián Bustos, Lisca, Odair Hellmann, Paulo Turra e Diego Aguirre.

Luxemburgo dirigiu o Alvinegro Praiano em quatro oportunidades. Foram 296 partidas, com 157 vitórias, 64 empates e 75 derrotas. Ele foi bicampeão paulista (2006 e 2007), campeão brasileiro (2004) e campeão do Torneio Rio-São Paulo (1997).

Atualmente, o treinador está com 72 anos e sem clube. O seu último trabalho foi no Corinthians, em 2023. Ele revelou que chegou a conversar com Marcelo Teixeira para dirigir o Santos na Série B, mas recusou.