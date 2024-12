Luxemburgo cita Cléber Machado e diz: 'Por que sou mercenário e ele não?'

Do UOL, em Santos (SP)

Vanderlei Luxemburgo citou o narrador Cléber Machado para questionar o tratamento diferente com treinadores de futebol.

O que aconteceu

Luxa usou o exemplo da saída de Cléber Machado do SBT para Record para lembrar das vezes em que foi chamado de mercenário durante a sua vitoriosa carreira.

O treinador entende que há um tratamento diferente na sua profissão. Ele tem 72 anos e já ouviu críticas sobre mudar de clube e também por querer tomar decisões além das quatro linhas.

Hoje na dúvida entre ser treinador e dirigente, o "pofexô" agia como um coach nos clubes e se envolvia em vários departamentos.