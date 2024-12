Leicester bate o West Ham e volta a vencer após cinco jogos no Campeonato Inglês

Nesta terça-feira, no King Power Stadium, o Leicester venceu o West Ham por 3 a 1, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. Os gols dos mandantes foram marcados por Jamie Vardy, El Khannous e Daka, enquanto Füllkrug descontou para os visitantes. Lucas Paquetá, camisa 10 dos Hammers, começou no banco e entrou no segundo tempo.

Com o resultado, o Leicester volta a vencer após cinco jogos na Premier League, assumindo a 15ª colocação e se afastando da zona de rebaixamento, com 13 pontos. O West Ham fica uma posição acima, com 15.

Na próxima rodada, os Foxes recebem o Brighton, no domingo, às 11h (de Brasília). Os Hammers, por sua vez, enfrentam o Wolverhampton, em casa, na segunda-feira, às 17h.

O Leicester abriu o placar logo aos dois minutos do primeiro tempo. El Khannous encontrou Jamie Vardy em passe cortando a defesa e o camisa 9 ficou cara a cara com Fabianski para balançar as redes, após confirmação do VAR.

O West Ham quase empatou dez minutos depois, mas Danny Ings acertou cabeçada na trave Hermansen. Bowen também teve boa oportunidade, mas parou no goleiro do Leicester.

Na segunda etapa, os visitantes chegaram a marcar o gol de empate, que foi anulado por falta no goleiro Hermansen.

O Leicester, então, jogou um balde de água fria na reação do West Ham. Aos 15, McAteer deu passe para El Khannous se jogar e marcar o segundo.

Os Hammers tentaram continuar com a reação, mas a defesa do Leicester segurou o zero no placar, com Coady salvando o primeiro gol dos visitantes em cima da linha. Aos 45, Daka fez o terceiro dos Foxes, em contra-ataque. Dois minutos depois, o West Ham fez o de honra, com Füllkrug.

Crystal Palace vence, respira e mantém o Ipswich Town na vice-lanterna

No outro jogo do dia, o Crystal Palace vence o Ipswich Town, fora de casa, no Portman Road, por 1 a 0. Mateta fez o único gol do confronto.

Com a vitória, o Palace sai da 17ª posição, na beira da zona de rebaixamento, e pula para 16º, com 12 pontos. O Ipswich, por sua vez, fica na vice-lanterna, em 19º, com nove tentos.

O Crystal Palace volta a campo contra o Manchester City, no sábado, às 12h. Já o Ipswich recebe o Bournemouth, no domingo, às 11h.