Lavieri: Ciclo de Rony no Palmeiras se encerrou; situação é ruim para todos

O atacante Rony não pode seguir no Palmeiras em 2025, opinou Danilo Lavieri na Live do clube, nesta terça (3).

Na opinião do comentarista, Rony teve uma ótima passagem no clube alviverde, mas vive uma situação difícil que indica o fim do ciclo dele.

O Rony não pode continuar no Palmeiras porque o ciclo dele se encerrou. Isso não significa que precisa sair pelas portas do fundo, que não serve mais, ou que é todos os palavrões possíveis. Ele teve uma ótima passagem pelo Palmeiras, tem bons números, ótimos títulos e um lugar legal na história.

Está sendo ruim para todo mundo a situação dele. Rony, obrigado por tudo, sua trajetória. Saia com faixas, honrarias, camisas, assinadas dos amigos, homenagem na TV Palmeiras. Mas para 2025, o Rony não pode continuar no Palmeiras.

Danilo Lavieri

Palmeiras: Quais serão os adversários no Super Mundial?

Cabeça de chave no Super Mundial, o Palmeiras terá apenas um europeu em sua chave e já pode desenhar alguns cenários possíveis — como o "grupo dos sonhos" imaginado por Danilo Lavieri.

O Palmeiras pode ter um grupo com Porto, Ulsan (Coreia) e Esperánce (Tunísia). Mais ou menos isso. Esse seria o grupo dos sonhos do Palmeiras.

Danilo Lavieri

