Laura Pigossi estreia com vitória no WTA de Florianópolis e avança às oitavas de final

Laura Pigossi estreou com vitória no Mundo Tênis Open, o WTA de Florianópolis, na noite desta terça-feira, disputado nas quadras de saibro do Super 9 Tennis Park, no Jurerê Sports Center. A paulista, número 163 no ranking, venceu a finlandesa Anastasia Kulikova (384ª), por 2 sets a 0 (6/2 e 6/2).

"Para ser sincera, o primeiro jogo é sempre o mais difícil. Cheguei ontem de manhã em Florianópolis, tinha dormido só três horas. Sabia que hoje não ia estar no meu melhor, mas que se fosse adiante eu ia estar mais descansada e adapatada para os próximos dias", disse Pigossi, que estava na Argentina no último domingo para a final de duplas do WTA de Buenos Aires.

Com a vitória, a medalhista de bronze em Tóquio terá pela frente a polonesa Katarzyna Kawa (247ª), que foi algoz da brasiliense Luiza Fullana (6/0 e 6/1). O confronto, válido pelas oitavas de final, será na quinta-feira, ainda sem horário.

"Conheço ela (Kawa), joguei duplas contar ela semana passada e simples em Roland Garros, já ganhei e já perdi dela. É um jogo duro, ela vem em um bom momento, tem tudo para ser um bom jogo, vamos ver as condições. Depende da hora que irei jogar, à tarde ou pro final do dia, depende do momento, só vou saber na hora", projetou a brasileira.

Fullana destaca experiência inédita em um WTA

Derrotada na estreia para Kawa, Luiza Fullana, de apenas 23 anos, não se abateu e destacou a experiência inédita em um torneio da WTA, além de se mostrar otimista para o futuro.

"Experiência muito legal, meu primeiro WTA 125, espero estar aqui de novo ano que vem. O jogo no segundo set foi bem pegado, ela foi melhor nos pontos importantes. Estou feliz e empolgada pelas coisas boas que estão vindo pela frente", afirmou a tenista.

Vencedora de dois torneios profissionais na temporada, o nível físico de uma competição da WTA foi a principal dificuldade para Fullana.

"Para mim pegou um pouco fisicamente, mas faz parte, tênis é um esporte de adapatção. É importante a gente saber se adaptar, saber chegar em lugares novos e ter um ou dois dias para se adapatar, então é uma coisa que preciso trabalhar para o futuro".

Resultados desta terça-feira:

Quadra central



10h - Nicole Fossa Huego (ITA) 2 x 0 Darja Semenistaja (LAT) (6/3 e 7/5)



Katarzyna Kawa (POL) 2 x 0 Luiza Fullana (BRA) (6/0 e 6/1)



M. Sherif (EGY) 2 x 0 G. Maristany Zuleta De Reales (ESP) (6/3 e 7/5)



Laura Pigossi (BRA) 2 x 0 Anastasia Kulikova (FIN) (6/2 e 6/2)

Quadra 1



V. Strakhova (UKR) 2 x 1 M. Bulgaru (ROU) (4/6, 6/4 e 6/2)



Maria Carle (ARG) 2 x 0 M. Tkacheva (6/1 e 6/0)



Maja Chwalinska (POL) 2 x 0 Angela Fita Boluda (ESP) (7/6 [3] e 6/2)

Quadra 2



Francisca Jorge (POR) vencer Ekaterina Makarova (RUS) por abandono (2/6, 7/6 [5] 4/0)



Despina Papamichail (GRE) 2 x 1 Maria Capurro Taborda (ARG) (6/3, 4/6 e 6/0)



Ylena In-Albon (SUI) 2 x 0 Panna Udvardy (HUN) (6/4 e 6/1)