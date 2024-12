Kanu lamenta derrota do Bahia para o Corinthians e projeta "decisão" contra o Atlético-GO

Na noite desta terça-feira, o Bahia visitou o Corinthians em um confronto direto por uma vaga na Libertadores de 2025 e foi derrotado por 3 a 0. Kanu lamentou o resultado obtido na Neo Química Arena e pregou foco para o próximo compromisso: o Atlético-GO.

"Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol, que era necessário no início do jogo, quando a gente começou bem. Mas, agora é descansar. A gente tem uma decisão para cumprir nosso objetivo, que a gente traçou durante a temporada, do domingo (Atlético-GO).", disse Kanu.

Diante da derrota em Itaquera, o Bahia caiu para a oitava colocação, com 50 pontos, três a menos que o sétimo Corinthians, que triunfou. Agora, o Tricolor de Aço torce para um resultado negativo do Cruzeiro diante do Palmeiras para depender apenas de si na última rodada.

"Infelizmente, vai ter que ser como foi no ano passado, na última rodada. Felizmente, é diante de nosso torcedor e a gente espera concretizar essa sonhada vaga na Libertadores, que a gente almejou durante a temporada", concluiu o jogador do Bahia.

O Corinthians marcou dois gols logo no primeiro tempo, primeiro com Memphis, após passe de Yuri, e depois com o próprio camisa 9, que recebeu assistência de Carrillo. Na segunda etapa, Memphis fechou o placar em cobrança de falta lateral.

O Timão fecha a temporada no próximo domingo, fora de casa, contra o Grêmio. Já o Bahia recebe o Atlético-GO no mesmo dia. Ambos os duelos são válidos pela última rodada do Campeonato Brasileiro.