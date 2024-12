Jornal: Inter de Milão quer Almada, Luiz Henrique e mais; veja alvos

A Inter de Milão tem nomes como Thiago Almada e Luiz Henrique, do Botafogo, na mira, além de outros jogadores de clubes brasileiros.

O que aconteceu

A Internazionale tem uma lista de 'alvos potenciais' com jogadores que vem observando no futebol sul-americano, segundo informações do jornal italiano Gazzetta dello Sport.

O clube italiano tem interesse em outros três atletas que atuam no futebol brasileiro: Pablo Maia, do São Paulo, Lorran, do Flamengo, e Vitor Reis, do Palmeiras.

Cristian Medina e Kevin Zenón, do Boca Juniors, e Franco Mastantuono, do River Plate, completam a lista de 'observados' da Inter de Milão.

O Lyon, clube de John Textor, é o destino mais provável da dupla do Botafogo. O próprio contrato de Luiz Henrique diz que ele poderá deixar o Botafogo rumo ao clube francês no começo de 2025. O mandatário também já chegou a garantir que o argentino jogará no Lyon em janeiro.

Vice-diretor esportivo do clube italiano, Dario Baccin assistiu à decisão da Libertadores in loco no Monumental de Nuñez e ainda ficará mais uns dias na América do Sul para negociações.