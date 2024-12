Igor Vinícius vive expectativa de completar 200 jogos pelo São Paulo: "Era uma meta"

Igor Vinícius vive a expectativa de completar 200 jogos pelo São Paulo nesta quarta-feira, contra o Juventude, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Contratado em 2019, inicialmente por empréstimo, Igor Vinícius se transformou em um dos jogadores mais utilizados pelos técnicos que passaram pelo São Paulo ao longo dos últimos anos. Hoje, é titular absoluto de Luis Zubeldía e, por isso, deve figurar entre os 11 iniciais nesta quarta-feira novamente.

"Muito feliz por poder atingir a marca de 200 jogos num clube do tamanho do São Paulo. A gente sabe que não é fácil, era uma meta minha pra esse ano, então é um motivo de muito orgulho também. Espero que a gente consiga fazer um grande jogo amanhã e sair com o resultado positivo", disse Igor Vinícius.

A trajetória do lateral direito no São Paulo, entretanto, não é só de glórias. No ano passado, Igor Vinícius perdeu praticamente toda a temporada devido a uma pubalgia, tendo, inclusive, de ser submetido a duas cirurgias. Por isso, ele não esteve em campo na campanha do título inédito da Copa do Brasil.

"Para mim foi um momento muito difícil, ficar longe dos gramados, longe de disputar partidas importantes, de ser importante para a equipe, estar junto com meus companheiros. Esse ano foi um ano muito bom, estou muito feliz. Vendo agora como foi o ano, esse foi o ano da retomada. Espero que o ano que vem seja um ano ainda melhor para mim e para o São Paulo também", prosseguiu.

O duelo desta quarta-feira com o Juventude será o último do São Paulo jogando em casa. Mais de 22 mil ingressos já foram vendidos, e a tendência é que as arquibancadas estejam cheias para que os torcedores possam se despedir da equipe na atual temporada. A vaga direta para a fase de grupos da Libertadores já está garantida, não resta outro objetivo ao Tricolor no Campeonato Brasileiro, a não ser presentear os são-paulinos que marcarem presença no Morumbis com um triunfo.

"Jogar no Morumbis é sempre um privilégio, com o apoio do nosso torcedor, sempre nos apoiando durante a temporada. A gente garantiu o nosso objetivo, que era a vaga direta na Libertadores, mas obviamente a gente espera terminar o ano bem, do lado do nosso torcedor, com vitória. Despedida do torcedor, no Brasileiro, na nossa casa. Então, contamos com o apoio da torcida, como sempre vem fazendo durante toda a temporada, e esperamos, junto com vocês, fazer uma grande partida e conquistar os três pontos", concluiu Igor Vinícius.