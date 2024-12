Guarulhos supera o Sesi Bauru pela Superliga masculina de vôlei

Pela oitava rodada da Superliga masculina de vôlei 2024-2025, disputada na noite de segunda-feira, 2, o Vedacit Vôlei Guarulhos venceu o Sesi Bauru, por 3 sets a 2, parciais de 25-22, 27-29, 23-25, 25-22 e 15-12. Os guarulhenses, que já estavam há cinco jogos sem vitória, conquistaram o clássico após 3h15 de uma partida disputadíssima.

O ponteiro Léo Lukas, 22 anos, foi considerado o melhor em quadra e recebeu o Troféu Viva Vôlei, após marcar 24 pontos e acumular 52% de efetividade no ataque. "Estou muito feliz. Tem uma coisa que o Nery Tambeiro fala que é: a gente precisa gostar da briga, gostar de estar na quadra, gostar destes momentos decisivos e o time está gostando", disse o ponteiro.

Léo Lukas marcou um ponto de bloqueio e obteve quase 50% de positividade no passe. "A gente demorou para pegar o ritmo, perdemos cinco jogos, mas temos que ter resiliência e saber que o próximo jogo também é uma final", concluiu.

A próxima partida do time flecha será no sábado, 7, às 21h30, contra o Vôlei Renata, no Ginásio Guanandizão (Campo Grande - MS). Será o jogo de número 54, válido pela nona rodada do primeiro turno da Superliga Masculina 2024-2025.

No outro jogo do dia pela Superliga mascuina, o Goiás aproveitou a vantagem de jogar em casa e venceu o São José por 3 sets a 0.