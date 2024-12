Perdeu espaço? Guardiola admite que Ederson pode seguir no banco do City

Na última partida do Manchester City, contra o Liverpool, Pep Guardiola surpreendeu a todos e optou por começar com o goleiro Stefan Ortega no lugar de Ederson. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o técnico admitiu que o brasileiro pode seguir no banco de reservas nas próximas partidas.

"Ederson é o goleiro número 1 e Stefan é o número 2, mas talvez Stefan possa continuar nos próximos jogos. [A reação de Ederson foi] muito boa. Nós nos conhecemos há oito ou nove anos", disse.

Ederson chegou do Benfica ao Manchester City em julho de 2017 e sempre foi o titular. Já Ortega está no clube inglês desde 2022 e vinha sendo o substituto imediato do brasileiro.

Ederson, no entanto, falhou duas vezes no jogo contra o Feyernoord, pela Liga dos Campeões. O City abriu 3 a 0, mas levou o empate com os vacilos do goleiro brasileiro.

COLETIVA! ? ?? @PepTeam ? Nottingham Forest ?? Etihad Stadium ? Premier League ? Ao vivo, (em inglês) aqui:https://t.co/mzKQzN3apz Segue o fio também? pic.twitter.com/ZvHH0b5Ip6 ? Manchester City (@ManCityPT) December 3, 2024

"Não podemos pensar nos resultados que tivemos no passado e pensar nos grandes objetivos, seria um grande erro. Temos que tentar vencer um time que está perto de nós, tirar vantagem dele e ficar perto dos quatro primeiros... Vamos tentar vencer os jogos porque é isso que você tem que tentar fazer", falou.

O Manchester City volta a campo nesta quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), quando enfrenta o Nottingham Forest pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. O Etihad Stadium será o palco do duelo.