Galdames, Rojas e Rossi deixam o elenco do Vasco

O Vasco segue com o seu planejamento de reformulação visando a temporada 2025. Nesta terça-feira, o clube decidiu liberar três jogadores do elenco principal: Galdames, Rojas e Rossi , segundo informou inicialmente o canal Atenção, Vascaínos.

O trio tinha contrato até o final de 2024 e não havia perspectiva de aproveitamento para o próximo ano. Nenhum deles teve destaque na temporada.

Segundo dados de OGOL, o chileno Galdames atuou no clube carioca em 30 jogos, com 2 gols marcados e 5 assistências. O paraguaio Rojas jogou menos, 16 vezes, e não balançou as redes pela equipe.

Por fim, Rossi encerrou a sua segunda passagem pelo Vasco. Desta vez, o atacante entrou em campo 31 vezes e marcou apenas 1 gol.

Para 2025, o Vasco busca a contratação de uma nova comissão técnica. O português Luís Castro, ex-Botafogo, foi consultado, mas ainda não deu sinal positivo para o acerto.