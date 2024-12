Fluminense confirma mais de 40 mil ingressos vendidos para jogo contra o Cuiabá

Em parcial divulgada na tarde desta terça-feira, o Fluminense confirmou que mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para a partida contra o Cuiabá, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para 20h (de Brasília), desta quinta-feira, no Maracanã, e será o último encontro do Tricolor com sua torcida em 2024.

40 MIL NO MARACA! VAMOS LOTAR! É A HORA DE VOCÊ GARANTIR O SEU >> https://t.co/ZNwJtvez1R pic.twitter.com/YN5uAAY8rt ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 3, 2024

Com ingressos a partir de R$ 5, o Flu espera contar com o apoio máximo dos torcedores no confronto que pode garantir a equipe na Série A. Com 40 pontos, na 16ª colocação, o Tricolor das Laranjeiras pode escapar do rebaixamento em caso de vitória contra o já rebaixado Cuiabá, e derrotas de Red Bull Bragantino e Criciúma.

Será possível adquirir as entradas até o final do primeiro tempo da partida. Há gratuidades para crianças até 11 anos, pessoas com deficiência e idosos acima de 60 anos.

Após a partida desta quinta-feira, o Fluminense encerra sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras.

Confira os valores dos ingressos para Fluminense x Cuiabá:

Setor Sul



Arquiba 100% | Arquiba Família | Maraca+ | Maraca+ Família | Pacote Futebol: R$ 0



Arquiba 75% | Pacote Jogos: R$ 15



Arquiba Raiz: R$ 30



Guerreiro Toda Terra: R$ 36



Guerreiro: R$ 48



Leste Raiz: R$ 60



Inteira: R$ 60



Meia: R$ 30

Setor Leste Inferior



Arquiba 100% | Arquiba Família | Maraca+ | Maraca+ Família | Pacote Futebol | Leste Raiz: R$ 0



Arquiba 75% | Pacote Jogos | Arquiba Raiz: R$ 7,50



Guerreiro Toda Terra: R$ 18



Guerreiro: R$ 24



Inteira: R$ 30



Meia: R$ 15

Setor Oeste



Arquiba 100% | Arquiba Família | Maraca+ | Maraca+ Família | Pacote Futebol: R$ 0



Arquiba 75% | Pacote Jogos: R$ 20



Arquiba Raiz: R$ 40



Guerreiro Toda Terra: R$ 48



Guerreiro: R$ 64



Leste Raiz: R$ 80



Inteira: R$ 80



Meia: R$ 40

Setor Norte



Arquiba 100% | Arquiba Família | Maraca+ | Maraca+ Família | Pacote Futebol: R$ 0



Arquiba 75% | Pacote Jogos: R$ 2,50



Arquiba Raiz: R$ 5



Guerreiro Toda Terra: R$ 6



Guerreiro: R$ 8



Leste Raiz: R$ 10



Inteira: R$ 10



Meia: R$ 5

Setor Maracanã Mais



Maraca+ | Maraca+ Família: R$ 0



Arquiba 100% | Arquiba Família | Arquiba 75% | Arquiba Raiz | Guerreiro | Guerreiro Toda Terra | Leste Raiz | Pacote Futebol | Pacote Jogos: R$ 500



Inteira: R$ 500



Meia: R$ 287,50

Setor Norte e Nível 2 (torcida visitante)



Inteira: R$ 60



Meia: R$ 30