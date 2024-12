Executivo do Corinthians garante permanência de Ramón Díaz para 2025

Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians, garantiu a permanência do técnico Ramón Díaz para 2025. O dirigente, após a vitória do Timão sobre o Bahia, revelou que já conversa com a comissão técnica sobre o planejamento da próxima temporada.

"Eles (Ramón e Emiliano) já tinham contrato com a gente até final de 2025, estamos conversando informalmente sobre o planejamento, seguimos com o trabalho. Temos objetivos nessa competição (Brasileiro), mas já pensamos em 2025, para planejar melhor, pois queremos continuar brigando por títulos", disse Fabinho Soldado em pronunciamento.

A pressão em cima de Ramón e Emiliano aumentou interna e externamente depois das eliminações na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, mas o cenário mudou com o alto rendimento da equipe no Campeonato Brasileiro. O Timão engatou sequência de oito vitórias na liga nacional, escapou da zona de rebaixamento e está perto de se garantir na próxima Copa Libertadores.

A comissão técnica atual acumula 33 jogos pelo Corinthians, com 16 vitórias, nove empates e oito derrotas.

Nesta terça-feira, o Timão bateu o Bahia por 3 a 0, com gols de Memphis Depay (duas vezes) e Yuri Alberto. Com o resultado, a equipe subiu para a 7ª posição, com 53 pontos conquistados. O Bahia, por sua vez, caiu para a 8ª colocação, com 50 unidades.

O Corinthians fecha a temporada no próximo domingo, fora de casa, contra o Grêmio.