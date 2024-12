Escalação do São Paulo: Calleri treina parcialmente e segue como dúvida contra o Juventude

O técnico Luis Zubeldía usou o treino da manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda, para promover os últimos ajustes e definir a escalação do São Paulo para o duelo desta quarta, às 20h (de Brasília), contra o Juventude, pelo Brasileirão, o último de Lucas, Luciano e companhia no Morumbis em 2024.

Nesta terça-feira, o elenco começou o dia de trabalho realizando atividades físicas. Posteriormente, Zubeldía promoveu um trabalho técnico aos seus jogadores sob chuva.

Calleri, que não joga pelo São Paulo há três rodadas, segue como dúvida. Tratando dores na coxa esquerda, o atacante trabalhou parcialmente com o elenco nesta terça-feira, realizando, também, outras atividades separadamente.

A escalação do São Paulo para enfrentar o Juventude deve ter Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Ruan Tressoldi e Rafinha; Luiz Gustavo, Alisson e Luciano; Lucas, Ferreira e André Silva.

Pablo Maia, que se recupera de uma lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda, iniciou nesta terça-feira seu processo de transição física, o último antes de ser liberado para trabalhar com bola junto de seus companheiros.

O volante revelado em Cotia, titular absoluto do São Paulo, não atua desde abril. Seu último jogo foi justamente a estreia de Luis Zubeldía no São Paulo, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela fase de grupos da Libertadores.

Com a vaga direta na fase de grupos da Libertadores da próxima temporada, o São Paulo já não possui qualquer objetivo no Campeonato Brasileiro. Por isso, Zubeldía pode aproveitar essas duas últimas rodadas para promover testes, avaliar atletas menos utilizados e usar esse laboratório para planejar o ano seguinte, que promete ser ainda mais desafiador.