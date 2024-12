Diretoria confirma permanência de Ramón Díaz no Corinthians para 2025

Ramón Díaz seguirá como técnico do Corinthians para 2025. A confirmação da permanência do técnico argentino no cargo veio por meio de Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube, nesta terça-feira (3). Ele fez um breve posicionamento após a vitória da equipe sobre o Bahia.

Não iríamos falar sobre isso na coletiva, mas é importante esclarecer. Ramón e Emiliano já tinham contrato até o final de 2025 e já estávamos conversando sobre planejamento e agora, de uma forma oficial, seguimos com o trabalho, temos objetivos, mas já começamos a pensar em 2025, planejar melhor, para que o Corinthians continue brigando por títulos em 2025 e conquistando. Só para deixar claro em relação à permanência da comissão técnica para 2025. Fabinho Soldado

Corinthians cresce com Ramón

Ramón Díaz assumiu o Corinthians em situação delicada no Brasileirão. Quando o argentino chegou, a equipe havia conquistado apenas uma vitória na competição — contra o Fluminense — e estava dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação.

A chegada do argentino somada à atuação da diretoria na janela do meio do ano fizeram a situação mudar. Hoje, a equipe é a atual sétima colocada do Brasileirão e está a um passo da próxima edição da Libertadores. Além disso, o clube garantiu classificação à próxima Copa do Brasil.

Ramón Díaz tem contrato com o Corinthians até o final de 2025. Entretanto, uma saída não estava descartada caso o clube não conseguisse bons resultados na reta final da temporada.