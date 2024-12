Diretor esportivo comenta contratações da Portuguesa para 2025: "Jogadores de alto nível"

Novo diretor esportivo da Portuguesa, Tadeu Oliveira Junior revelou que busca a contratação de jogadores de alto nível para 2025. O dirigente afirmou que o clube já está em conversas com atletas de variados níveis, mas que as tratativas ainda estão em andamento. Ele ainda contou que existem equipes das Séries A e B do Brasileirão interessadas em emprestar jogadores à Lusa.

"Estamos conversando com jogadores de diversos níveis, não só do Brasil como internacional. Não quero criar expectativa na torcida, porque muito depende de agentes e dos clubes liberarem. Mas estamos pensando em jogadores de alto nível para a Portuguesa", revelou Tadeu, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, no estádio do Pacaembu.

"A Portuguesa está fortemente no mercado. Organizamos um departamento de inteligência de análise de jogadores, em que mapeamos jogadores que a torcida exige, de patamares altíssimos. Logicamente temos que ter um controle da expectativa nesse primeiro momento, porque como é um projeto incipiente, que está tendo uma largada profissional, essa interação entre o que já temos no CT e o que nós estamos buscando em termos profissionais exige tempo de adaptação em todos os setores. Mas a Portuguesa está sim forte no mercado, nós não podemos anunciar nada porque ainda têm tratativas em andamento. Muitos clubes parceiros envolvidos, de Série A e Série B, querendo colocar jogadores na Portuguesa em função da credibilidade do projeto", pontuou.

NOVO DIRETOR ESPORTIVO! ????? Com mais de 20 anos de experiência no mercado esportivo, Tadeu Oliveira Junior será o responsável pelo gerenciamento completo do departamento de futebol da Lusa, englobando as categorias profissional, base e feminino! Seja bem-vindo, Tadeu! ??? pic.twitter.com/adHAKt6QSW ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) December 3, 2024

O diretor esportivo da Lusa ainda disse que há um orçamento predefinido para contratações e que a diretoria não realizará loucuras para contratar um jogador.

"Nós temos um orçamento já predefinido, que respeitamos muito na relação futebol. Nós acreditamos na eficiência administrativa e financeira. Eu tenho um compromisso com a empresa de nós contratarmos jogadores dentro do nosso orçamento. Não vamos fazer loucuras. Nós temos um orçamento, e se der vamos trazer jogadores de renome para colaborar e acrescentar ao nosso elenco", disse.

Em 2025, a Lusa terá pela primeira vez em oito anos um calendário cheio. A equipe disputará o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.