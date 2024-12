Diretor diz que Fla monitora atletas e vê planejamento antecipado para 2025

Do UOL, no Rio de Janeiro

Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, falou sobre o planejamento do clube pensando em 2025. Para ele, a janela mais robusta no meio deste ano antecipou a organização da próxima temporada, mas a diretoria está atenta a oportunidades para repor saídas. A principal delas é a de Gabigol.

O diretor evitou desmentir nomes especulados. Um citado nominalmente nas perguntas foi Luís Suárez, do Almería, que está no radar do clube com a saída de Gabigol. "O Flamengo não comenta nomes, mas tem uma série de nomes de todas as posições que o socut sempre coloca à disposição do clube e da comissão técnica. Mas, de novo, o clube já na janela de julho já antecipou bastante do planejamento do ano que vem", disse.

Estamos focados na reta final para terminar o ano na melhor performance possível e melhor colocação possível. Óbvio que os movimentos que fizemos no meio do ano ocasionados pelas sete lesões qualificam muito o grupo e antecipam o planejamento de 2025. Na nossa cabeça sem saída o grupo já estaria pronto. O Gabi está em final de contrato e o que precisar repor o planejamento está feito. Tem nomes que o departamento de scout monitora. Depois que acabar o campeonato e com o novo presidente o planejamento estará à disposição e com certeza o Flamengo terá um elenco forte para brigar por todas as competições. Bruno Spindel, diretor do Flamengo, no embarque do clube para Criciúma

O que mais ele disse

Proposta por Allan: "Não chegou nenhuma proposta para o Flamengo. Entendemos que o elenco está qualificado para 2025. Quando chega qualquer proposta o clube analisa. Às vezes é uma demanda do atleta, às vezes do agente. Precisa analisar. Responder sobre suposição nunca fazemos. Tem uma série de nomes para repor as saídas que temos monitorado e mais à frente vamos iniciar o trabalho."

Gabigol ainda pode ficar? "O contrato dele termina no final do ano e entendemos que é um assunto que está nos últimos dias. Tem o jogo contra o Vitória no Maracanã e esperamos que seja uma boa exibição do Flamengo, uma grande partida e que ele possa ser homenageado pelo grande ídolo que é. Por tudo que fez pelo Flamengo, faz parte da história. Todos nós somos gratos a essa geração e merecem ser reconhecidos."

Como fica o planejamento com eleição: "Somos funcionários do Flamengo. Tem um treinador com contrato até o final de 2025, um grupo de atletas formado, atletas que foram contratados no meio do ano. O trabalho não pode parar. Tem que estar tudo à disposição do Flamengo. O Landim é o presidente até 31 de dezembro, as eleições são parte do clube. É dever de todos seguir com o trabalho. O trabalho do scout é buscar os melhores atletas possíveis dentro da realidade financeira do Flamengo. Temos que trabalhar dia e noite, é nossa obrigação. Depois o novo presidente vai ter na mão dele a liderança para decidir o futuro do Flamengo."