Despedida de Adriano terá Ronaldo, Zico e Materazzi; veja mais 'convocados'

Adriano Imperador divulgou mais detalhes do seu jogo de despedida, que acontece no dia 15 de dezembro, um domingo, às 17h (de Brasília), no Maracanã.

O que aconteceu

O jogo será um amistoso entre Flamengo x Amigos da Itália, em evento que ganhou o nome de "A Última Batalha do Imperador".

Ronaldo, Zico, Materazzi e Gamarra são alguns dos jogadores já confirmados para a despedida do Didico.

Quem joga pelo Flamengo: Ronaldo, Zico, Petkovic, Zé Roberto, Léo Moura, Ronaldo Angelim, Toró, Athirson, Vagner Love, Júlio César, Reinaldo, Denílson, Emerson Sheik, Aloísio Chulapa e Beto.

Quem joga pela Inter de Milão: Materazzi, Córdoba, Gamarra, Ventola, Burdisso e Karagounis.

Os ingressos começaram a ser vendidos na terça-feira passada (26), exclusivamente para sócios-torcedores do Flamengo. A venda para o público geral teve início hoje (3), e os preços atuais variam entre R$ 75 e R$ 500.

Adriano se aposentou dos gramados em 2016 após jogar apenas um jogo pelo Miami United, dos Estados Unidos. O último gol oficial do Imperador foi em 2014, com a camisa do Athletico, em jogo contra o The Strongest, pela Copa Libertadores.