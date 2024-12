Cruzeiro x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da 37ª rodada do Brasileirão

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Cruzeiro, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

A partida tem grande importância para ambas as equipes. O Cruzeiro, de um lado, ainda briga por uma vaga na pré-Libertadores de 2025. A equipe comandada por Fernando Diniz tem 49 pontos e está em nono lugar, a um ponto do Corinthians, que fecha o G8. A Raposa não vence há quatro jogos.

Do outro lado, o Palmeiras segue na disputa pelo título com o Botafogo. O Verdão tem 70 pontos, três a menos que o time carioca. Para seguir sonhando com o tri e assumir a liderança nesta rodada, os comandados de Abel Ferreira precisam de uma vitória sobre a equipe mineira e torcer pela derrota do Botafogo, que enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, na mesma hora.

Fernando Diniz fará alterações na Raposa. O treinador não poderá contar com o volante Lucas Romero e nem com o atacante Álvaro Barreal, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Henrique (fratura na costela), Kaio Jorge (lesão muscular na coxa direita) e Dinneno (lesão no joelho direito) também são baixas. O meio-campista Walace e o atacante Gabriel Veron ficaram de fora do último compromisso por desconforto muscular e são dúvidas.

Enquanto o técnico Abel Ferreira precisará fazer pelo menos duas mudanças no time. O treinador tem os desfalques do lateral-direito Marcos Rocha e do zagueiro Gustavo Gómez, que irão cumprir suspensão. O primeiro foi expulso no último compromisso, contra o Botafogo, enquanto o paraguaio recebeu o terceiro cartão amarelo.

Na zaga, quem deve ficar com a vaga ao lado de Vitor Reis é Murilo. O zagueiro esteve à disposição na última rodada depois de se recuperar de dores na coxa. Enquanto Mayke é o favorito para ocupar a lateral-direita. Os outros desfalques do Verdão ficam por conta de Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Piquerez (transição física).

O Verdão está invicto há sete partidas contra o Cruzeiro, somando cinco vitórias e dois empates. O último triunfo foi pelo primeiro turno deste Brasileirão, por 2 a 0, no Allianz Parque. Os gols foram marcados por Flaco López e Gabriel Menino

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO X PALMEIRAS

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 4 de dezembro de 2024 (quarta-feira)



Hora: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)



VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa/RS)

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Ramiro, Lucas Silva, Mateus Vital e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Lautaro Díaz.



Técnico: Fernando Diniz

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Vitor Reis, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson (Dudu), Estêvão e Flaco López (Rony).



Técnico: Abel Ferreira