Corinthians x Bahia: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão Série A

O Corinthians recebe o Bahia nesta terça-feira (3), às 20h (de Brasília), em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão Série A. O confronto é uma disputa direta por vaga na Libertadores 2025.

O duelo será transmitido pelo Premiere. O Placar UOL acompanha os lances da partida em tempo real.

As duas equipes brigam pelo mesmo objetivo: uma vaga na Libertadores 2025. Tanto o Corinthians quanto o Bahia somam 50 pontos e, em caso de vitória, terão grande chance de assegurar uma vaga na Glória Eterna no ano que vem. Caso o Cruzeiro perca para o Palmeiras, o vencedor do duelo entre o Timão e o Tricolor de Aço estará garantido no torneio sul-americano.

O alvinegro vem de sete vitórias seguidas no Brasileirão, enquanto o tricolor, nos últimos sete confrontos, tem apenas um jogo vencido. O Bahia bateu o Cuiabá por 2 a 1 no último duelo pelo Brasileirão, enquanto o Corinthians virou sobre o Criciúma em 4 a 2.

Corinthians x Bahia - 37ª rodada do Brasileirão Série A

Data e hora: 03 de dezembro de 2024, às 20h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena - São Paulo

Onde assistir: Premiere