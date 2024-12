Corinthians: Credores cobram R$379 mi; empresários de atletas são maioria

Agentes de jogadores são os principais credores do Corinthians em uma dívida que supera os R$370 milhões, informou Rodrigo Mattos, no Cartão Vermelho, nesta terça (3).

O colunista destacou que a maior parte das operações que geraram dívidas são de gestões passadas.

A lista de credores [do Corinthians] tem R$379 milhões de cobranças. Todas as cobranças grandes são de empresários de futebol: Giuliano Bertolucci, André Cury, Carlos Leite. São operações, na sua maioria, feitas nas gestões passadas.

Rodrigo Mattos

Juca Kfouri: Aécio e Ricardo Teixeira querem Ronaldo presidente da CBF

Aécio Neves e Ricardo Teixeira estão articulando a candidatura de Ronaldo Fenômeno à presidência da CBF, informou Juca Kfouri.

De repente, políticos e esportistas mineiros voltam a aparecer no futebol brasileiro. [...] Aécio Neves e Ricardo Teixeira estão articulando a candidatura de Ronaldo Fenômeno como presidente da CBF.

Juca Kfouri

