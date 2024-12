Corinthians anuncia lista de inscritos para a Copinha 2025

Em cerca de um mês começará a Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal competição das categorias de base no Brasil. Dono de 11 títulos da competição, o Corinthians anunciou na tarde desta terça-feira os jogadores inscritos no torneio, com poucos nomes remanescentes da conquista de 2024.

Após vencer o Cruzeiro na final da edição deste ano, o Corinthians conseguiu utilizar alguns nomes no elenco profissional. Eleito o craque da competição de 2024, o meio-campista Breno Bidon é o maior exemplo de sucesso, sendo constantemente titular no time do técnico Ramón Díaz durante esta temporada.

Além disso, o volante Ryan foi muito utilizado no elenco profissional após a conquista, sendo até titular em algumas oportunidades. Entretanto, o jovem atleta se lesionou e só retorna em 2025. O goleiro Felipe Longo e o lateral Léo Mana também são nomes frequentes na lista de relacionados do time profissional.

Para a edição de 2025, o Corinthians optou por não inscrever jogadores que atuavam frequentemente na Copinha, como Renato, GH e Kayke, este último autor do gol do título do Timão em 2024. Uma possível explicação seria a curta pré-temporada que o clube alvinegro terá pela frente. Com o Paulistão marcado para começar em 15 de janeiro, Ramón Díaz pode querer usar mais atletas vindos da base.

Por outro lado, nomes conhecidos da torcida corintiana foram colocados na lista, como o lateral-esquerdo Denner e os atacantes Gui Negão e Luiz Fernando. O trio já foi relacionado pela comissão técnica do Corinthians em alguns jogos.

O Timão está no Grupo 27 da Copinha 2025, situado em Santo André. Além do clube da cidade, o Corinthians enfrentará o Rio Branco-AC e o Gazin Porto Velho-RO durante a fase de grupos.

Veja a lista completa dos inscritos do Corinthians para a Copinha 2025:

Goleiros: Arthur Borghi, Kauê Vinícius e Matheus Corrêa



Laterais: Caipira, Caio Garcez, Denner, Pellegrin, Vini Gomes e Vitor Oliveira



Zagueiros: Fernando Vera, Lucão, Ruan e Vinícius César



Volantes: Caraguá e Pedro Thomas



Meias: Bahia, Dieguinho, Jesse, Luiz Eduardo, Robert e Victor Dourado



Atacantes: Gui Negão, Juninho, Kauã Henrique, Lucas Gabriel, Luiz Fernando, Nicolas Araújo, Nicollas Pascoal, Richard Henry e Rodrigo Valério