Confederação Brasileira de Boxe anuncia convocação e novidades para a próxima temporada

A comissão técnica da Equipe Olímpica Permanente da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) divulgou nesta terça-feira a lista dos 26 convocados para o time, já nas categorias correspondentes para o ciclo de Los Angeles 2028. Os atletas se apresentarão em São Paulo a partir de 14 de janeiro de 2025.

"Fizemos uma convocação pensando no ciclo 2028. Vamos misturar atletas já rodados com a Equipe Olímpica com atletas novatos e outros mais jovens, entre 19 e 21 anos, tanto no masculino quanto no feminino. A união entre a juventude e a experiência vai aumentar a competitividade interna e, dessa maneira, a gente alcança um melhor nível técnico dos nossos atletas", disse Mateus Alves, head coach da Equipe Olímpica Permanente.

Confira a lista dos convocados e suas categorias:

Feminino

Caroline Barbosa De Almeida (51kg) - PE

Radija Silva Da Gama (51kg) - SP

Tatiana Regina De Jesus Chagas (54kg) - BA

Emanuelly Walquiria Luna da Silva (54kg) - PA

Jucielen Cerqueira Romeu (57kg) - SP

Rafaela Marques Silva (57kg) -RR

Rebeca De Lima Santos (60kg) - RJ

Mirelly Raiza Rodrigues Alves (60kg) - PE

Victoria Gomes Barbosa (60kg) - SE

Beatriz Gabriele Gomes Oliveira Soares (65kg) - SP

Haziel Krishna Franco Crispim Bomfim Dos Santos (65kg) - BA

Barbara Maria Dos Santos (70kg) - BA

Queila Pereira Americo Braga (70kg) - SP

Viviane Dos Santos Pereira (75kg) - BA

Masculino

Luiz Gabriel Chalot De Oliveira (60kg) - SP

Breno Luis Ferreira Carvalho (60kg) - BA

Ramon Santos Da Conceição (60kg) - BA

Yuri Falcão Dos Reis (65kg) - SP

Carlos Patrique Souza Dos Santos (65kg) - SP

Kauê Dos Santos Belini (80kg) - SP

Wanderley De Souza Pereira (80kg) - PR

Ramon Batagello Souza (90kg) - SP

Isaias Santos Ribeiro Filho (90kg) - BA

Abner Teixeira Da Silva Júnior (+90kg) - SP

Joel Da Silva Ramos (+90kg) - SP

João Vitor Batista Gomes Da Silva (+90kg) - PE



Também será realizada uma seleção para duas categorias, com seis atletas convidados por categoria nos segmentos de 55kg e 70kg masculino elite - os novos pesos da World Boxing entram em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Dois atletas em cada categoria serão selecionados para integrar a Equipe Olímpica Permanente, após sparrings avaliativos e decisão da comissão técnica.

"Nas categorias 55kg e 70kg, a gente não tinha um atleta ainda com domínio total, então a comissão técnica optou por fazer uma seletiva interna para a convocação oficial. Traremos seis atletas por categoria, que foram medalhistas no Open de São Paulo e/ou no Campeonato Brasileiro Elite, na categoria 71kg e na categoria 51kg, para buscarem a classificação nos novos pesos do 55kg e no 70kg", disse Mateus Alves.

Convidados para seletiva da categoria 55kg:

Michael Douglas da Silva Trindade (PA)

Caíque Santos Baptista Cardoso (RR)

Wendel Patrick Alves Barbosa (RJ)

Tauã Albuquerque Cardoso (DF)

Felipe Soares Lourenço Cardoso (SP)

Laion Martinelli Duraes Souza (SP)

Convidados para seletiva da categoria 70kg: