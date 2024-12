Com vitória contra o Bahia, Corinthians garante classificação para a Copa do Brasil de 2025

O Corinthians garantiu classificação para a Copa do Brasil de 2025 graças à vitória por 3 a 0 contra o Bahia, nesta terça-feira, na Neo Química Arena. O Timão entrará na terceira fase do torneio nacional da próxima temporada.

Independentemente dos resultados da última rodada, o Timão vai terminar o Campeonato Brasileiro no G9. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) oferece vagas para a terceira fase da Copa do Brasil para os oito melhores times do Brasileiro e o melhor classificado que não garante participação na competição da Conmebol.

Além da vaga para a Copa do Brasil, o Corinthians está perto de se classificar para a Libertadores. Caso o Cruzeiro perca para o Palmeiras nesta quarta-feira, o Timão estará garantido na competição antes mesmo da última rodada.

O Corinthians venceu o Bahia por 3 a 0, com gols de Memphis Depay (duas vezes) e Yuri Alberto. Com o resultado, a equipe subiu para a 7ª posição, com 53 pontos conquistados. O Bahia, por sua vez, caiu para a 8ª colocação, com 50 unidades.

O Corinthians fecha a temporada próximo domingo, fora de casa, contra o Grêmio, fora de casa.