Com Estêvão, Falcão e grandes nomes, Franca recebe Jogo das Estrelas Brasil em prol do Hospital do Câncer

No próximo dia 20 de dezembro, Franca, cidade do interior de São Paulo, receberá o tradicional Jogo das Estrelas Brasil, que reúne personalidades do esporte, da música e da televisão. A partida será realizada no Estádio Doutor José Lancha Filho, o Lanchão, a partir das 19h (de Brasília).

Na edição de 2024, o jogo será entre os amigos de Estêvão, do Palmeiras, Falcão, ex-jogador de futsal, Denílson, pentacampeão com a Seleção Brasileira e Fausto Carvalho, influenciador digital conhecido como "Menzinho". 100% da bilheteria do encontro será revertida para o Grupo Santa Casa de Franca, que gerencia o Hospital do Câncer na cidade.

"Com a finalidade de proporcionar entretenimento, descontração e fraternidade entre os artistas, o Jogo das Estrelas Brasil busca conscientizar e mobilizar a população de Franca para a causa principal, ajudar o Hospital do Câncer da cidade. O placar o jogo é apenas um detalhe em comparação com a relevância da causa", afirmou Danilo Andrade, realizador do evento.

Nascido em Franca, Estêvão será a atração principal de um jogo festivo pela primeira vez na carreira, após temporada impressionante que faz com a camisa do Palmeiras.

"O nosso objetivo é levar alegria para quem for assistir ao jogo e, principalmente, poder ajudar quem precisa. Se cada um fizer a sua parte, teremos uma grande festa e ajudaremos o Hospital do Câncer de Franca", destaca a joia do Verdão, já vendida para o Chelsea, da Inglaterra.

Outros grandes nomes conhecidos pelo público futebolístico que estarão na partida são: Michael, do Flamengo, Amaral, Formiga, Zé Love, Leandro Castán, Zé Roberto, Elano, Nenê e Marcelinho Carioca. Além destes, diversos influenciadores também participarão, como o Poderoso Ninha, Jukanalha, Brabo Gordinho, entre outros.

Os ingressos para o Jogo das Estrelas Brasil já estão à venda, com valores entre R$ 20 e R$ 75, podendo aumentar dependendo do lote. As entradas podem ser adquiridas pela internet ou nos seguintes pontos de venda físicos:

MG SPORTS



Avenida Presidente Vargas, 700



De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h



Nos sábados, das 9h às 15h

Rua Major Claudiano, 1949



De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h



Nos sábados, das 9h às 15h

Franca Shopping



De segunda a sábado, das 10h às 22h



No domingo, das 14h às 20h

DIVINA GULA



Rua Major Claudiano, 1670



De segunda a sábado, das 9h às 20h30



Domingo, das 16h às 22h30

CENTRO ADMINISTRATIVO



Rua General Carneio, 1557



De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30