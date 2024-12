Cauan de Almeida explica por que escolheu a Portuguesa e projeta estreia no Paulista contra o Palmeiras

Cauan de Almeida concedeu nesta segunda-feira, no estádio do Pacaembu, sua primeira entrevista coletiva como técnico da Portuguesa. Anunciado na última segunda-feira, o treinador explicou o motivo que o fez escolher a Lusa, que inicia em 2025 a primeira temporada como SAF.

"A Portuguesa por si só já é um clube grande, tradicional, então já é convidativo para mim. Agora muito mais com a questão da SAF, eu acredito muito nesse planejamento e processo que eles trouxeram, que desenvolve um modelo de jogo, uma cultura dentro do clube. Isso tudo eu acredito muito no futebol, são valores que podem trazer sucesso para o clube", afirmou o novo técnico da Lusa.

A equipe terá um calendário cheio em 2025, começando pelo Campeonato Paulista. A estreia no Estadual está prevista para acontecer no dia 15 de janeiro, contra o Palmeiras, atual tricampeão do torneio. Cauan comentou sobre a importância de estrear uma nova era na Lusa contra um adversário de alto nível.

"É claro que a gente sabe o tamanho do desafio (estreia contra o Palmeiras). O Paulista não tem jogo fácil, todas as partidas são decisivas, muito mais com esse calendário do próximo ano, ainda mais dificultoso, porque vai ser um Campeonato mais condensado. A gente espera fazer uma grande pré-temporada para chegar forte no primeiro jogo contra o Palmeiras", comentou.

TABELA DO PAULISTÃO! ????? Confira a tabela base da Lusa no Paulistão Sicredi 2025! A data de estreia está prevista para o dia 15 de janeiro. ? pic.twitter.com/kxJbkDu8oS ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) December 3, 2024

Além do Paulistão, a Portuguesa também disputará na próxima temporada a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. No entanto, o novo treinador da Lusa acredita que o Estadual será o mais difícil.

"O Campeonato Paulista vai ser o mais desafiador nesse primeiro momento. É uma formação de uma equipe nova, de um planejamento novo com a SAF. Por esse curto prazo de tempo que teremos até a estreia, é a competição mais desafiadora sem dúvida nenhuma", disse.

Cauan chega à Portuguesa após trabalho no América-MG na última temporada. O treinador ainda soma passagens como auxiliar técnico por Corinthians, Internacional e Vasco.