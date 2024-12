Calleri faz temporada com pior média de gols pelo São Paulo desde estreia

Em má fase no São Paulo, Calleri atravessa pior temporada no quesito média de gols por jogo desde sua estreia. O atacante desfalcou o São Paulo nas últimas duas rodada em função de dores musculares na coxa esquerda e espera retornar diante do Juventude para encerrar a seca.

Na temporada, o argentino fez 14 gols em 50 jogos disputados, o que resulta em uma média de 0,28 tentos por partida. Desta maneira, desde que estreou pelo Tricolor paulista, em 2016, Calleri nunca precisou de tantos minutos para estufar as redes adversárias.

Sua temporada mais goleadora aconteceu em 2022. Na ocasião, Calleri cravou 27 gols, em 67 partidas disputadas, ou seja, média de 0,40 tentos por jogo.

O ano de sua estreia, 2016, foi o melhor no quesito. Isso porque, em 31 confrontos, o atacante balançou as redes adversárias em 16 oportunidades, com média de 0,51 gols/jogo. Em 2021, foram cinco tentos em 16 duelos (0,31) e, em 2023, o atacante cravou 14 gols em 44 compromissos (0,32).

Calleri não balança as redes no Campeonato Brasileiro há dez rodadas. O camisa 9 marcou pela última vez na competição no dia 3 de agosto, quando o São Paulo venceu por 1 a 0 o Flamengo, pela 21ª rodada. Por todos os torneios, o último gol do atacante foi há cinco partidas, no dia 25 de setembro, no 1 a 1 diante do Botafogo, pela volta das quartas de final da Libertadores, no Morumbis.

O Tricolor paulista volta aos gramados nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis, para enfrentar o Juventude. A partida, válida pela 37ª rodada da competição, será a última do São Paulo em seu estádio nesta temporada.