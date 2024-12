Botafogo divulga informações sobre ingressos para Copa Intercontinental da Fifa

Campeão da Libertadores, o Botafogo divulgou, nesta terça-feira, informações sobre a venda de ingressos para a Copa Intercontinental da Fifa, no Catar. O Glorioso estreia na competição no dia 11 de dezembro, quarta-feira, às 14 horas (de Brasília), contra o Pachuca, do México, no Stadium 974.

A venda de ingressos começa nesta terça-feira, a partir das 14 horas, através do site fifa.com/tickets. Para realizar a compra, é necessário criar uma conta no site e declarar ser torcedor do Botafogo na página de perfil. Após definir a preferência, os ingressos exclusivos para a torcida podem levar até 15 minutos para aparecerem como disponíveis.

Os torcedores também podem garantir entradas para a semifinal, diante do Al Ahly, do Egito, e final da competição, contra o Real Madrid. Os ingressos para essas partidas podem ser comprados em duas categorias: ST e CST.

A única diferença é que os ingressos do tipo CST são condicionados ao avanço do Botafogo nas partidas anteriores. Ou seja, um ingresso CST para a semifinal contra o Al Ahly é condicionado à vitória do Botafogo diante do Pachuca. Um ingresso CST para a grande final é condicionado à vitória do Glorioso na semifinal.

Os ingressos do tipo CST são cobrados normalmente no momento da compra. Caso o time não avance, o sistema realizará automaticamente o cancelamento e reembolso da compra.

Os valores das entradas para a partida contra o Pachuca e para a semifinal variam entre R$ 66,00 e R$ 117,00. Para acompanhar a decisão da Copa Intercontinental, no Lusail Stadium, o torcedor botafoguense terá que desembolsar de R$ 333,00 até R$ 999,00.