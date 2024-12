Bodão: Corinthians está bem porque gestão desastrosa soube reforçar equipe

Apesar dos vários problemas, os dirigentes do Corinthians acertaram a reformulação do time no meio da temporada, opinou Marco Antônio Rodrigues, no Fim de Papo, nesta terça (3).

Houve uma competência do Corinthians nesta desastrosa gestão do Augusto Melo que foi reformular o time no meio do campeonato. Na última janela [de transferências], o Corinthians conseguiu armar um elenco forte. Por isso está nessa situação.

Marco Antônio Rodrigues

Yara: Virada de chave do Corinthians foi vencer Fortaleza na Sul-Americana

A classificação do Corinthians diante do Fortaleza na Copa Sul-americana foi o grande ponto de mudança da equipe paulista na temporada, disse Yara Fantoni.

A virada de chave do Corinthians é quando vence o Fortaleza na Sul-Americana. Para mim, é quando, de fato, o Corinthians sobe e a gente fala: temos um Corinthians. Depois, emplaca uma vitória em um Dérbi superimportante e chega a ser esse Corinthians que, para mim, se classifica para a pré-Libertadores.

Yara Fantoni

Se mantiver nível, Yuri Alberto tem que ir para a seleção, diz Bodão

O próximo passo de Yuri Alberto, destaque do Corinthians na temporada, é a seleção brasileira, opinou Marco Antônio Rodrigues.

Se continuar assim, tem que chamar [para a seleção]. Ele tem muitas qualidades: capacidade física, é um jovem muito forte e muito veloz. [...] Ele deu uma volta por cima de uma maneira surpreendente.

Marco Antônio Rodrigues

