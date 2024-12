Bernard vira baixa de última hora, e Atlético-MG divulga relacionados para pegar o Vasco

Nesta terça-feira, o Atlético-MG divulgou a lista dos jogadores relacionados para o confronto diante do Vasco da Gama. A bola rola às 19h (de Brasília) desta quarta-feira em São Januário, e o Galo não poderá contar com Bernard, que sofreu uma lesão de última hora.

No treinamento técnico/tático que o treinador Gabriel Milito comandou nesta tarde, o meia-atacante Bernard recebeu uma pancada no joelho direito e ficou na fisioterapia. Diante disso, o jogador não viaja ao Rio de Janeiro para a partida diante do Cruzmaltino. Vargas, portanto, deve ganhar uma chance na equipe titular.

Além dele, o atacante Paulinho também é baixa certa. O camisa 10 aguarda a marcação da cirurgia para tratar de lesão na perna direita e não viaja junto ao grupo para a partida. No DM do Galo seguem o meia-atacante Matías Zaracho (coxa esquerda) e o atacante Cadu (joelho direito), no entanto, o time mineiro não terá desfalques por suspensão para o jogo contra o Vasco.

Suspensos na última rodada do Brasileirão, o zagueiro Lyanco e os laterais Saravia e Mariano retornam e estão novamente à disposição. Vasco e Galo se enfrentam pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dessa maneira, um provável Atlético-MG titular tem: Everson; Lyanco, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Eduardo Vargas, Hulk e Deyverson.

Veja os relacionados do Atlético-MG para a partida contra o Vasco:

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Matheus Mendes



Defensores: Guilherme Arana, Mariano, Rubens, Saravia, Junior Alonso, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Lyanco



Meio-campistas: Battaglia, Fausto Vera, Alan Franco, Igor Gomes, Otávio, Paulo Vitor e Gustavo Scarpa



Atacantes: Alan Kardec, Alisson, Deyverson, Eduardo Vargas, Hulk e Palacios