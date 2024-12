Arnaldo: Super Mundial é bizarrice, e Botafogo no pote 3 não tem sentido

Não faz o menor sentido o atual campeão da Libertadores, o Botafogo, estar no pote 3 do Super Mundial da Fifa de 2025, disse o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta terça (3).

Esse Mundial é uma bizarrice pelos critérios de escolha de clubes, porque você tem que voltar quatro anos no seu tempo.

O atual campeão da Libertadores está no pote 3 e os outros três [Palmeiras, Flamengo e Fluminense] estarem no pote 1 não tem o menor cabimento. Mas aí tem o ranking misturado, tem interferência política, é uma colcha de retalhos.

Arnaldo Ribeiro

O colunista alertou que o pote 3 tem várias "armadilhas", apesar do pote 2 reunir grandes clubes europeus como Chelsea, Inter de Milão e Atlético de Madrid.

Os brasileiros cabeça de chave têm que estar mais de olho no pote 3 do que no pote 2, que tem vários europeus bons, mas no pote 3 tem um monte de armadilha, incluindo o Botafogo, o Boca Juniors, o Al-Hilal. O pote 3 é forte e traiçoeiro.

Os critérios precisam ser um pouco mais atualizados numa segunda edição, mas acho que nenhum torneio de futebol volta a quatro anos para estabelecer cabeças de chaves, convidados e tudo mais. Nem a Copa do Mundo mais.

Arnaldo Ribeiro

Confira os potes e entenda os critérios

O pote 1 do Super Mundial da Fifa reúne campeões europeus e sul-americanos dos últimos quatro anos, mas leva em conta também o ranking da UEFA e da Conmebol no período. É o que explica a presença do PSG, por exemplo.

Apesar de ser o atual campeão da Libertadores, o Botafogo é apenas o 22º colocado no ranking do período, enquanto o Flamengo lidera seguido do Palmeiras, com River Plate em 4º e o Fluminense, em 5º.

Pote 1

Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Bayern de Munique (Alemanha)

PSG (França)

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

River Plate (Argentina)

Fluminense (Brasil)

Pote 2

Chelsea (Inglaterra)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Inter de Milão (Itália)

Porto (Portugal)

Atlético de Madrid (Espanha)

Benfica (Portugal)

Juventus (Itália)

RB Salzburg (Áustria)

Pote 3

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Ulsan HD (Coreia do Sul)

Al Ahly (Egito)

Wydad Casablanca (Marrocos)

Monterrey (México)

León (México)

Boca Juniors (Argentina)

Botafogo (Brasil)

Pote 4

Urawa Red Diamonds (Japão)

Al Ain (Emirados Árabes)

Espérance (Tunísia)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Pachuca (México)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Auckland City (Nova Zelândia)

Inter Miami (Estados Unidos)

Arnaldo: Augusto Melo depende da Gaviões para se manter no Corinthians

O presidente Augusto Melo depende cada dia mais da Gaviões da Fiel para se manter no cargo no Corinthians, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro.

A reunião que votaria o impeachment de Augusto Melo estava marcada para ontem, mas foi suspensa após uma liminar concedida na Justiça comum em meio a protestos da Gaviões.

O Augusto Melo foi perdendo ao longo do primeiro ano muito do apoio político de grupos que começaram com ele a gestão. Ele ficou isolado. Só que o isolamento dele não é completo porque no Corinthians a Gaviões da Fiel tem um peso gigantesco, inclusive politicamente. Ele está com o apoio da massa.

Quem está organizando a vaquinha para pagar o estádio é a Gaviões. Isso está correndo paralelo, né? E isso inibe os conselheiros. É como se tivesse uma torcida organizada defendendo o presidente contra o Congresso Nacional.

É uma situação temporária, é um respiro para o Augusto Melo. Esse apoio maciço da Gaviões da Fiel é muito por conta também dos resultados esportivos do campo.

Ele vai precisar cada vez mais desse apoio da Gaviões e dos resultados do time para protelar essa pressão do Conselho Deliberativo.

Arnaldo Ribeiro

Assista ao vídeo:

RMP: Corinthians caminha para 'Cruzeirar', e Augusto já deveria ter saído

O Corinthians caminha a passos largos para "Cruzeirar", e o presidente Augusto Melo já deveria ter sido destituído do cargo, afirmou o colunista Renato Maurício Prado no UOL News Esporte.

Muita gente prefere gastar como se não houvesse amanhã, montar um time e dane-se. E um dia a casa cai. Nós vimos esse filme acontecer com o Cruzeiro. O Cruzeiro foi campeão seguido de duas Copas do Brasil, parecia que o Cruzeiro tinha voltado aos seus tempos gloriosos. O que aconteceu depois? Caiu e passou mais de um ano na Série B.

Acho que o Corinthians está fazendo o dever de casa direitinho para acontecer isso. Sabe o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde? Não vai haver dinheiro para pagar esse elenco que o Corinthians montou, porque o Corinthians está sofrendo todo tipo de bloqueio, porque o Corinthians deve a Deus e a todo mundo e não paga.

A conta chega e eu sinto que o Corinthians está caminhando muito rapidamente para Cruzeirar.

Renato Maurício Prado

Assista ao comentário:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra