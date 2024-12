Ancelotti confirma Asencio como titular e projeta duelo contra o Athletic de Bilbao

Após vencer o Getafe na última rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid se prepara para encarar o Athletic de Bilbao em seu próximo compromisso na competição. Em entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti confirmou a titularidade do jovem Raúl Asencio na defesa dos Merengues.

Com a lesão de Éder Militão e David Alaba ainda em tratamento, Asencio foi testado por Ancelotti, que gostou do que viu do jovem zagueiro.

"Ele é um zagueiro confiável. Ele conhece a posição, está confiante, bem-posicionado, motivado e não tem medo. Se eu quiser colocá-lo no banco, tenho que pensar com cuidado. Fiquei surpreso com sua maturidade e calma, nunca se preocupa. Ele já passou na prova decisiva. Pode ser considerado um jogador titular com todos os méritos porque merece", disse Ancelotti.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Na próxima rodada de La Liga, o Real Madrid irá enfrentar o Athletic de Bilbao, quarto colocado da competição. Para Ancelotti, será um jogo muito equilibrado e difícil para os Merengues.

"Será um jogo muito exigente e complicado, num grande estádio e contra um grande rival. O objetivo é vencer o jogo e isso só se consegue com a nossa melhor versão. O Athletic é uma equipe muito intensa e de muita qualidade individual, um dos melhores times de La Liga", analisou o técnico.

Athletic de Bilbao e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no estádio San Mamés, pelo Campeonato Espanhol.