Abel pensa pouco fora da caixa entre erros e acertos, dispara Lavieri

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, não abre mão de suas convicções, mesmo quando está errado, afirmou Danilo Lavieri na Live do clube, nesta terça (3).

Na opinião do colunista, a insistência de Abel naquilo que acredita faz parte do estilo do treinador.

O Abel é um cara que tem a convicção dele e não muda de jeito nenhum. Já deu muito certo, já deu muito errado. [...] É o 'pacote Abel'. A gente se vai lembrar dos problemas e ele vai mandar as partes que ele já acertou. [...] Ele tem um livrinho ali e pensa pouco fora da caixa.

Danilo Lavieri

