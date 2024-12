Torcedores do Corinthians protestam contra impeachment de Augusto Melo

Torcedores do Corinthians marcaram presença no Parque São Jorge para protestar contra o impeachment do presidente Augusto Melo, nesta segunda-feira. Os fãs compareceram em grande número e entoaram cânticos de protesto.

"Bando de c**, estão acabando com a história do Corinthians", "ei, você aí, acabo com sua vida se o impeachment sair", "Corinthians é do povo e não de empresário. Bando de ratazana, vai pra casa do c******", "ah, sai da frente, sai que eu vou matar os dirigentes" e "democracia! Democracia!", foram algumas frases.

Até mesmo o famoso "Poropopo", música que vem fazendo sucesso nas arquibancadas, foi adaptado. "Corinthians veio pra vencer, Corinthians veio pra vencer, Corinthians veio pra vencer... e os dirigentes se f****", gritaram.

Os principais alvos do protesto foram Andrés Sanchez e Duilio Monteiro Alves, ex-mandatários do Corinthians, além de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Timão.

Esta não é a primeira vez que torcedores do Timão se opõem ao impeachment de Augusto Melo. A Gaviões da Fiel, principal organizada do time, já se posicionou contra algumas vezes e convocou os torcedores para irem ao Parque São Jorge nesta tarde.

Os organizados prometeram atuar de forma "pacífica", prezando pela "integridade física" de todos os envolvidos. A polícia, aliás, montou uma força-tarefa para evitar confusões e "isolou" os torcedores, que estão proibidos de chegarem perto da sede do clube.

Apesar disso, a votação que pode afastar Augusto Melo do poder está garantida para esta noite. Muitos torcedores creem que o tumulto nos bastidores pode prejudicar a equipe, que vive boa fase e briga por vaga na Pré-Libertadores de 2025.