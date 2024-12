Sorteio do Super Mundial de Clubes 2025: veja data, horário e formato

O sorteio do Super Mundial de Clubes 2025 acontece nesta quinta-feira (5), às 15h (de Brasília), em Miami. Campeão da Libertadores no fim de semana, o Botafogo foi o último time a confirmar presença.

O que aconteceu

O Botafogo tornou-se o quarto clube brasileiro classificado. Antes, Palmeiras, Flamengo e Fluminense garantiram suas vagas, por conta de títulos recentes da Libertadores.

A Fifa deve divulgar em breve como as 32 equipes ficarão divididas nos potes. As equipes serão divididas em oito grupos com quatro times cada, sendo que elas se enfrentam dentro da chave e as duas melhores avançarão ao mata-mata. As fases eliminatórias terão jogo único. Não há disputa pelo terceiro lugar.



A competição será realizada entre os dias 15 de junho a 13 de julho de 2025. Os Estados Unidos sediarão a primeira edição, que terá 11 cidades e 12 estádios:

Miami [Hard Rock Stadium] Seattle [Lumen Field] Los Angeles [Rose Bowl Stadium] Orlando [Camping World Stadium e Inter&Co Stadium] Atlanta [Mercedes Benz Stadium] Nashville [Geodis Park] Charlotte [Bank of America Stadium] Cincinnati [TQL Stadium] Washington [Audi Field] Philadelphia [Lincoln Financianl Field] Nova York [MetLife Stadium]

Onde assistir ao vivo? O sorteio terá transmissão no site oficial da Fifa e no Fifa+, streaming oficial da entidade.

Quem está no Super Mundial de Clubes?

O Brasil é o país com mais times no Super Mundial. É o único com quatro representantes — o México vem logo atrás com três, mas pode perder um participante já que León e Pachuca têm o mesmo dono, algo proibido pelo regulamento da Fifa.

Os times brasileiros conseguiram um feito único. O Super Mundial permite apenas a participação de dois clubes de um mesmo país. A única exceção acontece justamente se os campeões das competições continentais entre 2021 e 2024 foram da mesma nação, como aconteceu com a Libertadores em suas últimas edições.

América do Sul

Palmeiras (Brasil) - campeão da Libertadores 2021

Flamengo (Brasil) - campeão da Libertadores 2022

Fluminense (Brasil) - campeão da Libertadores 2023

Botafogo (Brasil) - campeão da Libertadores 2024

River Plate (Argentina) - via ranking da Conmebol

Boca Juniors (Argentina) - via ranking da Conmebol

Europa

Chelsea (Inglaterra) - campeão da Champions League 2020/2021

Real Madrid (Espanha) - campeão da Champions League 2021/2022

Manchester City (Inglaterra) - campeão da Champions League 2022/2023

Bayern de Munique (Alemanha) - via ranking da Europa

Borussia Dortmund (Alemanha) - via ranking da Europa

Paris Saint-Germain (França) - via ranking da Europa

Inter de Milão (Itália) - via ranking da Europa

Porto (Portugal) - via ranking da Europa

Benfica (Portugal) - via ranking da Europa

Juventus (Itália) - via ranking da Europa

Atlético de Madri (Espanha) - via ranking da Europa

RB Salzburg (Áustria) - via ranking da Europa

Ásia

Al-Hilal (Arábia Saudita) - campeão da Champions League da Ásia de 2021/22

Urawa Red Diamonds (Japão) - campeão da Champions League da Ásia de 2022/23

Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) - ranking asiático

Al Ain (Emirados Árabes Unidos) - campeão da Champions League da Ásia de 2023/24

África

Al Ahly (Egito) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021

Wydad Casablanca (Marrocos) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

Espérance (Tunísia) - ranking africano

Mamelodi Sundowns (África do Sul) - ranking africano

América do Norte, Central e Caribe

Monterrey (México) - campeão da Concachampions de 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos) - campeão da Concachampions de 2022

León (México) - campeão da Concachampions de 2023

Pachuca (México) - campeão da Concachampions de 2024

Oceania

Auckland City (Nova Zelândia) - campeão da Champions League da Oceania mais bem ranqueado.

País-sede