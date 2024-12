Briga com Cuca e diretor: Campeão com Botafogo diz por que saiu do Atlético

O venezuelano Jefferson Savarino contou os motivos que o levaram a sair do Atlético-MG. No último sábado (30), o jogador de 28 anos se sagrou campeão da Libertadores diante do ex-clube.

O que aconteceu

Savarino disse que uma briga com Cuca fez a sua situação no Galo começar a complicar. Ele, que defendeu o clube mineiro entre 2020 e 2022, falou sobre o assunto entrevista ao programa Jogo Aberto.

O meia-atacante afirmou que havia perdido espaço no time após lesão no final de 2021. O venezuelano acrescentou que ainda considerava que poderia ser um dos principais nomes do time, enquanto o Atlético queria trazer outros jogadores da mesma posição.

Ele contou que também se desentendeu com Rodrigo Caetano por causa de suas férias na Venezuela. Savarino queria continuar em seu país no período para passar mais tempo com o elenco da seleção, que estava em processo de mudança de técnico. O então dirigente atleticano não deixou e teria dito: "Vai embora, não não joga mais".

O venezuelano retornou ao Salt Lake, dos EUA, onde ficou até o início deste ano, quando foi contratado pelo Botafogo. No Alvinegro Carioca, Savarino se firmou entre os titulares, participou de 59 jogos na temporada e conquistou a Libertadores contra o Atlético-MG.

Tudo começou em uma briga com Cuca, quando eu machuquei e depois perdi espaço no time. Depois, já começando no outro ano [2022], o Atlético estava pensando em trazer muitos jogadores, queria trazer Ademir, Pabon. Eu estava perdendo espaço, sou um jogador que gosta de jogar, tinha bons números no Galo para continuar sendo um dos principais jogadores. Savarino, no Jogo Aberto