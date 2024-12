São Paulo: Zubeldía quer que Patryck 'se imponha' por vaga no time titular

O técnico Luis Zubeldía quer que o lateral esquerdo Patryck imponha sua titularidade nos treinamentos no São Paulo.

O que aconteceu

Zubeldía ainda não vê o jovem lateral pronto para assumir a titularidade do São Paulo. O argentino leva em conta o tempo o jogador passou sem jogar após sofrer fratura na clavícula.

Sem Welington e Jamal Lewis, Zubeldía vem improvisando jogadores no setor mesmo com Patryck à disposição. Ele já escalou o zagueiro Sabino e, agora, vem colocando Rafinha na posição.

Ele elogiou a entrada de Patryck no segundo tempo da derrota para o Grêmio, mas não garantiu que ele vai ganhar a posição. O jogador de 21 anos entrou na segunda etapa nos últimos três jogos.

Patryck esteve muito tempo parado, sem treinar. Então, quero que ele possa jogar de titular quando estiver bem, quando eu vê-lo bem no treinamento. Hoje gostei da forma como entrou, era um jogo muito difícil de entrar. Não era o mesmo Grêmio do minuto 1 ao minuto 90. O um contra um do Soteldo e do Aravena são muito fortes e no segundo vão se desgastando. Tinha que suportar muito isso no primeiro tempo, por isso o jogo pedia Rafinha nessa posição. Claro que se fizemos mal, o rival também tem suas virtudes e sua fortaleza era encontrar-nos abertos e aí não há laterais que possam parar o um contra um porque os jogadores do Grêmio são bons. Patryck eu vou colocar quando eu o vejo bem para jogar. Hoje entrou melhor. Nos últimos três jogos entrou um pouco. Pode ser na próxima partida, contra o Botafogo, não sei. Ele tem que se impor e as oportunidades vão aparecer para ele ou para qualquer jogador.

Zubeldía, de fato, tem histórico de levar muito em conta os treinamentos para promover mudanças no time titular. Nos últimos tempos, jogadores como Sabino, Erick e André Silva ganharam espaço e a justificativa dada pelo argentino foi justamente o desempenho no treino ou jogos-treino.

São Paulo busca reforços para o setor

A lateral esquerda é, inclusive, a prioridade do Tricolor no mercado de transferências para esta janela. O clube está se despedindo de Welington, que acertou de graça com o Southampton (ING), e precisa de reposição ao titular.

O sonho é o lateral Wendell, do Porto (POR). O jogador tem contrato somente até o meio do ano e já poderia assinar um pré-vínculo em janeiro para deixar o clube de graça.

No entanto, tanto o São Paulo quanto Wendell querem a saída já em janeiro. O lateral tem ambições de voltar à seleção brasileira — ele disputou a Copa América e chegou a ser titular.

O Tricolor não é o único interessado: o Corinthians também tem sondado o jogador. A tendência é que o Porto exija uma compensação financeira pela liberação antecipada e, nesse cenário, o São Paulo vê a chegada mais complicada diante da situação econômica delicada.

O trunfo são-paulino é a boa relação entre o lateral e o presidente Julio Casares. O mandatário foi chefe de delegação da seleção durante a Copa América nos Estados Unidos e Wendell foi um dos jogadores que se tornaram mais próximos ao presidente do São Paulo.