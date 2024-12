São Paulo vira sobre o Palmeiras e conquista o tetra da Copa do Brasil sub-20 de forma invicta

Nesta segunda-feira, o São Paulo venceu o Palmeiras, de virada, por 3 a 2, na final da Copa do Brasil sub-20 e faturou a taça do torneio. Ryan Francisco (duas vezes) e Ferreira fizeram para o Tricolor, enquanto Thalys e Luighi marcaram para o Verdão.

O Tricolor, então, agora tem quatro troféus. Antes, os atletas haviam conquistado esse título em 2015, 2016 e 2018.



A equipe de Allan Barcelos se despede com o título e invicto, em uma campanha com seis vitórias e dois empates. Foram 23 gols marcados e sete gols sofridos.

O jogo

Logo aos dois minutos, o Palmeiras teve um pênalti marcado a seu favor. Após rebote na área, Patrick ficou com a sobra, foi derrubado por Kauê e o árbitro marcou a infração. Na cobrança, Thalys bateu do lado direito de João Pedro e colocou o Verdão em vantagem. O jogo seguiu bem movimentado e o São Paulo teve chance de deixar tudo igual aos 24, com finalização de Maik finalizou da entrada da área e mandou perto do travessão de Deivid.

Aos 31 minutos, o Palmeiras ampliou o placar. Depois de cobrança de escanteio, Benedetti desviou de cabeça e a bola sobrou com Luighi na pequena área. O atacante desviou e balançou a rede. Na sequência, o Tricolor quase diminuiu, com finalização de Paulinho, que saí perto da trave esquerda de Deivid. Nos acréscimos, Ryan Francisco descontou. Maik finalizou de dentro da área, a bola desviou em Benedetti e sobrou com Ryan, que bateu firme e balançou a rede.

No segundo tempo, o São Paulo empatou aos sete minutos. O Tricolor saiu em contra-ataque, a defesa palmeirense não conseguiu cortar e Matheus Alves tocou para Ferreira, que deu assistência para Ryan. O camisa 9 limpou a marcação e bateu para o fundo do gol. Aos 12, a equipe da casa conseguiu a virada. Ferreira arrancou pela direita, invadiu a área, driblou Benedetti e mandou no canto de Deivid.

O Palmeiras sentiu os gols sofridos e deu ainda mais espaço para o São Paulo, que quase fez o quarto, aos 17, com Lucca. Aos 36 minutos, Sorriso driblou a marcação, finalizou de dentro da área e viu a defesa desviar para fora. Na sequência, o Verdão quase empatou. Depois de cobrança de escanteio, Thalys cabeceou firme e acertou o travessão. Aos 40, as Crias da Academia ficaram com um a menos devido à expulsão de Patrick.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 3 X 2 PALMEIRAS

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 2 de dezembro de 2024 (segunda-feira)



Hora: às 20 horas (de Brasília)



Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro



Assistentes: Gustavo Mota Correia e Thiago Filemon Soares Pinto



VAR: Philip Georg Bennett



Cartão vermelho: Patrick (Palmeiras)



Cartões amarelos: Coutinho e Gabriel Vareta (Palmeiras)



Público: 15.314 torcedores

Gols: Ryan, aos 48 minutos do 1°T e aos sete minutos do 2°T, Ferreira, aos 12 minutos do 2°T (São Paulo); Thalys, aos cinco minutos do 1°T e Luighi, aos 31 minutos do 1°T (Palmeiras)

SÃO PAULO: João Pedro; Maik (Lucca), Kauê, Andrade e Rickelme (Guilherme Reis); Negrucci (Lucas Loss), Hugo e Matheus Alves; Paulinho (Igor Felisberto), Ferreira e Ryan Francisco (João Gabriel).



Técnico: Allan Barcelos

PALMEIRAS: Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti e Arthur (André Lucas); Rafael Coutinho (Gabriel Vareta), Patrick e Allan; Riquelme Filippi (Sorriso), Thalys e Luighi.



Técnico: Lucas Andrade