Zubeldía diz se São Paulo usará time alternativo nas últimas rodadas

O São Paulo não tem mais pelo que brigar nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Desmotivado, o time foi superado pelo Grêmio no último domingo, em Porto Alegre, e abriu espaço para a discussão sobre o que fazer nas rodadas finais da Série A.

Após a partida, o técnico Luis Zubeldía foi questionado sobre a possibilidade de utilizar uma equipe alternativa nesta reta final do Brasileirão. O treinador não descartou a ideia.

O argentino disse que irá avaliar os próximo jogos e tomará a decisão ao longo desta semana. Ele ainda avaliou o ano e fez um balanço de sua primeira temporada à frente da equipe do Morumbis.

"Vamos avaliar isso nos próximos dias. Classificamos de maneira direta à Copa Libertadores, era algo que queríamos conseguir. Claro que temos que nos preparar muito bem para o ano que vem, em todos os sentidos. Teremos que avaliar e ver como jogaremos contra o Juventude e Botafogo. É uma situação um pouco incômoda, porque sabemos que, com essa camisa, temos que competir e ganhar todas as partidas. É certo que alcançar um objetivo como a classificação direta faz com que tudo seja diferente. Vamos ver como será", disse o treinador.

"Quando cheguei aqui, o objetivo da equipe no Brasileirão era a classificação direta à Libertadores. Para ficarmos acima disso precisaríamos de um elenco mais sólido, os times à nossa frente estão demonstrando isso. O único que foge um pouco disso é o Fortaleza, que está competindo bem. O Botafogo é uma fortaleza econômica, injetou uma hierarquia na metade do ano e conseguiu a Copa Libertadores. Creio que a tabela do Brasileirão não mente. Em 38 rodadas, estamos onde deveríamos estar, cada um dos times. Nós, dentro da nossa realidade, temos que nos agarrar a vaga direta à Libertadores. Não é fácil, mas nós fizemos. É muito? É pouco? Não sei. Acredito que entrar direto na Libertadores é bom para o clube, permite mais uma vez disputar o principal torneio do continente. Não tenho dúvidas que podemos ganhar uma das copas no ano que vem. É armar um plantel cada vez mais forte e exigir cada vez mais de nós para competirmos com outros times com economia mais forte", finalizou.

O Tricolor já está matematicamente garantido na fase de grupos da Libertadores de 2025, seu grande objetivo para a temporada. O time é o sexto colocado da tabela, com 59 pontos, e não pode mais ser ultrapassado pelo Bahia, que é o sétimo. Sendo assim, a equipe já reúne grandes pretensões.

Nas redes sociais, muitos torcedores têm pedido para que o treinador use garotos da base nos dois últimos dois jogos no Brasileirão, como William Gomes, Patryck e Henrique Carmo.

O próximo e penúltimo compromisso do São Paulo no Brasileirão está agendado para quarta-feira. O time enfrenta o Juventude no Morumbis, a partir das 20h, em jogo que marca a despedida do clube de sua casa neste ano.

Já na última rodada, a equipe de Luis Zubeldía mede forças contra o Botafogo, no Nilton Santos.