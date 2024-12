São Paulo se reapresenta e inicia última semana de treinamentos na temporada

Nesta segunda-feira, o elenco do São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda e abriu a última semana de treinamentos desta temporada. O Tricolor paulista vem de derrota diante do Grêmio, por 2 a 1, no último domingo, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Para os titulares do jogo contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul, os trabalhos desta manhã foram focados em recuperação muscular, com exercícios na parte interna do CT. Agora, para os demais, a comissão técnica comandou atividades técnicas e táticas, com um jogo em espaço reduzido.

O São Paulo, portanto, fecha a preparação para enfrentar o Juventude, seu próximo compromisso, na manhã desta terça-feira. As equipes se enfrentam, no Morumbis, às 20h (de Brasília), nesta quarta-feira, no jogo que marca a despedida do Tricolor de seu estádio na temporada.

Com a vaga na fase de grupo da Libertadores já garantida, o Tricolor vai a campo sem pretensões no Campeonato Brasileiro. Assim, Luis Zubeldía deve promover a entrada de jogadores reservas e pouco utilizados para uma espécie de "laboratório" visando o planejamento da próxima temporada.

Além do jogo diante do Juventude, o São Paulo ainda enfrenta o Botafogo, pela última rodada do Brasileirão. Às 16h do próximo domingo (8), o Tricolor paulista visita o Glorioso, que busca o título da competição, no Estádio Nilton Santos.

O São Paulo, antes do revés diante do Grêmio, estava há seis jogos sem perder, com três vitórias e três empates neste recorte. A boa fase fez com que o Tricolor chegasse ao sexto lugar da competição, com 59 pontos. Tal pontuação não pode ser alcançada por Bahia (7º) e Corinthians (8º), ambos com 50 unidades.