Santos encerrou as últimas três temporadas com derrota e amarga jejum de cinco anos

O Santos vem encontrando dificuldades para encerrar as temporadas de forma positiva. O clube não vence o último jogo do ano desde 2019.

O Peixe, aliás, terminou as últimas três temporadas com derrota. A sequência começou em 2022, com revés de 2 a 0 para o Fortaleza. Em 2023, o Leão aprontou mais uma vez na Vila Belmiro. Os paulistas perderam por 2 a 1 e foram rebaixados para a Série B.

Já neste ano, o Alvinegro Praiano viajou para Recife apenas para cumprir tabela e acabou sendo superado por 2 a 1 pelo Sport.

A última vitória do Santos em jogos de despedida foi em 2019. Na ocasião, a então equipe de Jorge Sampaoli aplicou 4 a 0 no Flamengo, que já havia se consagrado campeão brasileiro naquele ano.

De lá para cá, além das três derrotas consecutivas, o Peixe também soma um empate de 1 a 1 com o Cuiabá, em 2021, e um revés de 2 a 0 para o Bahia, no Brasileirão de 2020 - o jogo foi realizado apenas em fevereiro de 2021 por conta da covid-19.

Veja os últimos jogos do Santos desde 2019

2024



Sport 2 x 1 Santos - Ilha do Retiro - 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

2023



Santos 1 x 2 Fortaleza - Vila Belmiro - 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

2022



Santos 0 x 2 Fortaleza - Vila Belmiro - 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

2021



Santos 1 x 1 Cuiabá - Vila Belmiro - 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

2020



Bahia 2 x 0 Santos - Arena Fonte Nova - 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

2019



Santos 4 x 0 Flamengo - Vila Belmiro - 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro