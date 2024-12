Ronaldo Fenômeno confirma presença em jogo despedida de Adriano no Maracanã

Amigos de longa data, Ronaldo Fenômeno aceitou o convite de Adriano e é mais um dos confirmados para estar na despedida do Imperador dos gramados. O evento, nomeado de "A Última Batalha do Imperador", acontece no dia 15 de dezembro, no Maracanã.

Devido a uma grave lesão de Ronaldo quando jogava na Inter de Milão, ele não pôde jogar com Adriano no clube italiano. Apenas estiveram num mesmo jogo de pré-temporada, em 21 de agosto de 2001, contra o Enyimba, da Nigéria, mas Ronaldo já não estava mais em campo quando Adriano entrou no segundo tempo. Na goleada de 7 a 0, cada um marcou um.

Assim, os dois só tiveram a oportunidade de atuar juntos de fato com a camisa da Seleção Brasileira.

"Vai ser uma honra participar da despedida do Adriano. Para o futebol, ele foi um grande jogador. Para mim, um amigo com o coração gigante. Aliás, para muitos. E, para todos, um apaixonado pelo nosso esporte. Didico sempre deixou tudo em campo, tanto na seleção brasileira quanto nos clubes que defendeu. Vai ser muito especial estar com ele no Maraca celebrando essa sua linda história no mundo da bola", disse Ronaldo.

Quando Adriano foi vendido pelo Flamengo para a Inter de Milão, em 2001, Ronaldo ainda se recuperava da lesão no joelho. A dupla só foi se encontrar novamente em 2003, já pela Seleção, em derrota de 2 a 1 para Portugal, em amistoso, em que Adriano substituiu justamente Ronaldo na etapa final. Uma grande amizade já tinha nascido ali.

"Ronaldo sempre foi minha inspiração no futebol. Quando cheguei na Itália, ainda virou um grande amigo. Ele me acolheu, me ambientou, me ajudou, me orientou... Na seleção brasileira, tive a chance de jogar com ele várias vezes, até mesmo numa Copa do Mundo, em 2006. Foi um fenômeno como jogador, como também é como pessoa. Sem ele, essa minha despedida não teria tanto sentido", declarou Adriano.

Com a Amarelinha, estiveram no mesmo jogo por 18 vezes, com 12 vitórias, três empates e três derrotas. Nestas partidas, sendo oito amistosos, seis em Eliminatórias e quatro em Copa do Mundo, Adriano fez 11 gols e Ronaldo nove.

Em seis oportunidades, fizeram gols juntos no mesmo jogo, contra Bolívia (3×1 em 05/09/2004), Venezuela (5×2 em 09/10/2004), novamente Venezuela (3×0 em 12/10/2005), seleção de Lucerna-SUI (8×0 em 30/05/2006), Nova Zelândia (4×0 em 04/06/2006) e Gana (3×0 em 27/06/2006).

Além de Ronaldo, mais dois gigantes do futebol confirmaram presença na despedida de Adriano: o goleiro Dida e o zagueiro Aldair. Eles se juntam a Zico, Petkovic, Athirson, Zé Roberto, Léo Moura, Vagner Love, Ronaldo Angelim, Júlio César, Reinaldo, Toró, Edilson, Denílson, Emerson Sheik, Aloísio Chulapa e Beto. Do lado dos amigos que jogaram com o Imperador na Itália, nomes como Materazzi, Córdoba, ?Gamarra, Ventola, Burdisso e Karagounis.