RMP: Filipe Luís tinha esperança de recuperar Gabigol com trabalho especial

O Flamengo e o técnico Filipe Luís não contavam com a saída de Gabigol no fim da temporada, disse Renato Maurício Prado na Live do Clube nesta segunda (2).

O comentarista entende que o treinador tinha esperanças de que o atacante recuperasse o bom futebol e seguisse no clube em 2025.

Filipe Luís tinha esperança de recuperar o Gabriel. Ele ia preparar um trabalho de recuperação porque acreditava. [...] O trabalho do Filipe Luís vai ficar mais fácil sem o Gabriel no elenco. O Gabriel é muito difícil. Quando entregava muito gol, as pessoas suportavam.

Renato Maurício Prado

Flamengo: Despedida de Gabigol terá mosaico, troféus e copos em homenagem

Apesar dos atritos com o clube no fim da passagem, Gabigol merece uma festa de despedida, opinou Rodrigo Mattos.

[A despedida] é válida, sim. Boa parte da torcida gosta do Gabriel. Ele foi ídolo de uma geração muito vencedora. Pode estar saindo com atritos [...], mas a carreira dele é muito boa e deixa coisas muito significativas.

Rodrigo Mattos

Flamengo já fez mapeamento no mercado para substituir Gabigol, diz Mattos

O orçamento do Flamengo para contratações em 2025 será muito menor do que foi em 2024.

O Flamengo já fez mapeamento para ter candidatos a substituto de Gabigol. [...] A proposta do orçamento do Flamengo para 2025 é de 20 milhões de euros [R$120 milhões] na temporada toda. Um valor mais baixo que de 2024.

Rodrigo Mattos

