Prancheta do PVC: Como Yuri Alberto virou artilheiro do Brasileirão

Yuri Alberto fez 11 gols nos últimos 11 jogos pelo Corinthians e virou artilheiro do Brasileirão ao mudar de posição, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

O Yuri Alberto não pode jogar de pivô, de centroavante, como jogou muitas vezes — de costas, tomando pancada de zagueiro.

O que mudou no sistema? O Corinthians está jogando com o losango no meio-campo. Tem o Memphis na esquerda, e o Yuri faz o movimento em diagonal, lançado em velocidade, para bater no gol.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista disse que Yuri Alberto precisa de espaço para jogar seu melhor futebol. Se ficar entre os zagueiros, ele vira presa fácil.

Ele não está jogando como pivô, ele está jogando como ponta de lança. Isso pra ele faz toda a diferença.

O Yuri usa o campo a seu favor, o movimento. Ele sai do contato do zagueiro.

É um jogador de enorme qualidade, sempre achei o Yuri Alberto muito bom jogador. Ele precisa do espaço para jogar -- esse é o X da questão.

Paulo Vinícius Coelho

PVC destacou que Yuri Alberto é o jogador com mais gols numa temporada pelo Corinthians desde o argentino Carlos Tevez, que brilhou como campeão brasileiro em 2005.

São 29 gols do Yuri Alberto no ano — desde Carlitos Tevez nenhum jogador do Corinthians fazia tanto gol em uma temporada.

São 13 gols no Brasileirão. É um índice baixíssimo para o goleador do campeonato, mas é o artilheiro do campeonato [ao lado de Alerrandro, do Vitória] com um gol à frente do Estêvão.

Paulo Vinícius Coelho

Com Yuri Alberto em fase artilheira, o Corinthians engatou sete vitórias seguidas no Brasileirão e pode garantir vaga na Libertadores já na próxima rodada.

