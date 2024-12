Portuguesa anuncia ex-técnico do América-MG para 2025

A Portuguesa anunciou, nesta segunda-feira, que Cauan de Almeida será o técnico da equipe na temporada de 2025. Com passagens por Internacional e Corinthians, seu último trabalho foi à frente do América-MG na Série B, até agosto de 2024.

O novo comandante será apresentado já nesta terça-feira, no Museu do Futebol, no Pacaembu, a partir das 11h (de Brasília). Cauan de Almeida chega acompanhado de seu auxiliar, Leonardo Cherede. Na próxima temporada, a Lusa disputa o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão.

BEM-VINDO, PROFESSOR! ???? A Portuguesa SAF anuncia oficialmente Cauan de Almeida como novo treinador para a temporada 2025! Aos 35 anos, Cauan chega ao Canindé com a missão de liderar o futebol rubro-verde em uma nova etapa de sua história! Vamos juntos! ???? pic.twitter.com/z1WqV9XrAo ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) December 2, 2024

Aos 35 anos, Cauan de Almeida esteve no comando do América-MG em 34 jogos, com 14 vitórias, 14 empates e seis derrotas. Ele chegou a estar com o Coelho no G4 da competição, mas caiu devido a uma sequência ruim no torneio.

Antes do clube mineiro, Almeida fazia parte da comissão de Mano Menezes no Corinthians, tendo passagens também por Internacional e Vasco. O comunicado de sua contratação acontece dois dias após a saída de Alan Dotti. Em 2025, a Portuguesa também viverá seu primeiro ano como SAF.