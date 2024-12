Palmeiras defende invencibilidade de seis anos contra o Cruzeiro

Na próxima quarta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visita o Cruzeiro no Mineirão, às 21h30 (de Brasília). Ainda vivo na disputa pelo título, o clube paulista busca manter uma invencibilidade de seis anos contra a Raposa e conquistar os três pontos.

O Verdão acumula sete partidas sem ser superado pelo Cruzeiro, com cinco vitórias e dois empates. O último confronto ocorreu no primeiro turno da atual edição do Brasileirão, quando os comandados por Abel Ferreira venceram por 2 a 0, no Allianz Parque, com gols de Flaco López e Gabriel Menino.

A última derrota do Palmeiras para a equipe mineira foi em 2018, na partida de ida das semifinais da Copa do Brasil, por 1 a 0, em São Paulo.

As atenções voltadas para o jogo contra o Cruzeiro e os detalhes das atividades de hoje ? ? https://t.co/QbMd27Jifm#AvantiPalestra pic.twitter.com/se8tSWAcFA ? SE Palmeiras (@Palmeiras) December 1, 2024

Atuando no Mineirão, o Palmeiras não perde para o Cruzeiro há três jogos. O primeiro foi no empate por 1 a 1, também no Allianz Parque, pela Copa do Brasil de 2018, o segundo foi na vitória por 2 a 0, pelo Brasileirão de 2019 e, por fim, o empate em 1 a 1 pelo Brasileiro de 2023, que confirmou o 12º troféu palmeirense da competição.

De acordo com a plataforma de estatísticas "ogol", Palmeiras e Cruzeiro já se enfrentaram 95 vezes. O retrospecto geral aponta 33 vitórias do Verdão, 33 do Cabuloso e 29 empates. Enquanto a equipe paulista marcou 133 gols, a mineira balançou as redes 127 vezes.

Atual segundo colocado no Brasileirão, o Palmeiras soma 70 pontos, enquanto o Botafogo lidera com 73. Em caso de triunfo sobre o Cruzeiro, o Alviverde também chegaria aos 73 e precisaria torcer por uma derrota da equipe carioca, que encara o Internacional, também fora de casa. Nesta circunstância, o Palmeiras alcançaria a primeira posição por critérios de desempate (número de vitórias).